ROMA FİGÜRLÜ HEYKELE TEKME ATIP, BENZİN DÖKEREK YAKTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da, cadde üzerindeki Roma figürlü heykele tekme atıp benzin dökerek yakan şüphelinin H.Ö. olduğu tespit edildi.
Antalya'da, cadde üzerindeki Roma figürlü heykele tekme atıp benzin dökerek yakan şüphelinin H.Ö. olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan H.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel