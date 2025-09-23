Haberler

Roma Dönemine Ait 500 Sikke Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltında

Roma Dönemine Ait 500 Sikke Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltında
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde Roma dönemine ait 500 sikke bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 adet sikke ele geçildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 adet sikke ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
