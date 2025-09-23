Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Roma dönemine ait 500 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 20 Eylül'de Adilcevaz'da iki araçta yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 sikke ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.