Roma'daki Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na katılan Bakan Kurum'dan paylaşım Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve bu insani dramın son bulması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

İtalya ve Ukrayna'nın Roma'da ortaklaşa düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na Türkiye'yi temsilen katılan Bakan Kurum, buradaki temaslarına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, konferans için Roma'da bulunduklarını belirterek, "Türkiye olarak, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin bitmesine yönelik yoğun ve samimi bir gayret ortaya koyduk, diplomatik çabaları güçlü şekilde destekledik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, bu insani dramın son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ayrıca, konferansa katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelip sohbet etti.