Roma'daki Tarihi Kulenin Çökme Olayında İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İtalya'nın Roma kentinde, restorasyon çalışmaları süren 13. yüzyıldan kalma Torre dei Conti kulesinde meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan bir işçi, 11 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen iki çökme hadisesi nedeniyle kulenin içinde mahsur kalan bir işçi, yaklaşık 11 saat süren kurtarma operasyonu neticesinde enkazdan sağ çıkarılmasına rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Başkentin merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, bir kısımda yaşanan çökme hadiseleri uzun süren bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.

Orta Çağ'dan kalma kulede restorasyon faaliyetlerinde yer alan ve çökmeler yaşandığında kule içindeki enkazda sıkışıp kalan 66 yaşındaki Rumen işçi, arama-kurtarma ekiplerinin yaklaşık 11 saat süren operasyonuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin, kulenin dar bir camından güçlükle çıkardığı ve itfaiye merdiveniyle indirdiği yaralı işçi, ambulansa konularak Roma'daki 1. Umberto Hastanesine kaldırıldı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, kurtarma operasyonunun ardından olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İşçi enkazdan sağ çıkarıldı. Şimdi bir ambulansta. Temkinli bir teşhis konuldu ve şimdi hepimiz onun hayatta kalmasını umuyoruz. Kendisi artık sağlık çalışanlarımıza emanet." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, enkazdan sağ çıkarılan Octay Storici isimli Rumen işçini hastaneye geldiği 23.05 sularında kalp krizi geçirdiği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yerel saatle 00.20'de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Başbakan Giorgia Meloni, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Roma'daki Torre dei Conti'nin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Octay Stroici'nin trajik vefatından ötürü, kendim ve hükümetim adına derin üzüntümü belirtiyor ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu tarifsiz acı dolu anda ailesinin ve çalışma arkadaşlarının yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Kendisine, hayatını kurtarmak için durmadan ve cesaretle çaba gösteren kurtarma ekiplerine ve tüm görevlilere bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Roma'nın merkezindeki tarihi kule

13. yüzyılda dönemin Papası 3. Innocentius tarafından yaptırılan "Torre dei Conti" kulesi, papalığın gücünü simgelemenin yanı sıra o dönem için savunma maksadı da taşıyordu.

Söz konusu kule, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 sonrası temin ettiği toparlanma fonu çerçevesinde uzun bir süredir kapsamlı restorasyon altındaydı.

Çökme hadiselerinden önce, kulenin 2026 yılında yeniden ziyarete açılması gündemdeydi.

Tarihi kulede restorasyon çalışmaları sürerken, dün yerel saatle önce 11.30'da daha sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu 13.00 civarında olmak üzere iki çökme hadisesi yaşanmıştı.

İlk aşamada 64 yaşındaki 1 işçi yaralı olarak çıkarılmış, 3 kişi itfaiye merdiveninin yardımıyla kurtarılmıştı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
500
