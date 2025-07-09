Roma'daki Akaryakıt İstasyonu Patlamasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İtalya'nın başkenti Roma'da 4 Temmuz'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 kişiden 1'inin bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, geçen cuma sabahı Gordiani Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda yaşanan ve 2'si ağır, 40 kişinin yaralandığı patlama can kaybına neden oldu.

Olay sırasında akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulunan ve ağır yaralanan 54 yaşındaki İtalyan enerji firması çalışanı Claudio Ercoli bugün yaşamını yitirdi.

Ercoli'nin vücudunun yüzde 55'ten fazlasının üçüncü derece yanık olduğu ve bu sebeple hayatını kaybettiği basına yansıdı.

Haberlerde, patlamayla ilgili soruşturma yürüten Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, Ercoli'ye otopsi yapılması talimatı verdiği belirtildi.

Olay

Başkent Roma'nın Prenestino semtindeki Gordiani Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde önce gaz kaçağı olduğu tespiti yapılırken, bu sırada küçük bir yangın başlamıştı. Olaya itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı sırada, akaryakıt istasyonunda Roma genelinde duyulan büyük bir patlama yaşanmıştı.

Olayda ilk belirlemelere göre 2'si ağır en az 40 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ve güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesi ve etrafı tahliye etmesi sayesinde daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü yetkililer tarafından belirtilmişti.

Patlama sebebiyle akaryakıt istasyonunun yakınındaki bir yaz okulu ve çevredeki konutlarda hasar oluşmuştu.