Roma'da Tesla Bayisinde Kundaklama Şüphesiyle Yangın: 17 Elektrikli Araç Küle Döndü

ROMA, 2 Nisan (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'nın kenar mahallelerindeki bir Tesla bayisinde pazartesi günü erken saatlerde çıkan yangında 17 elektrikli araç kül oldu. Yetkililerin kundaklama şüphesiyle soruşturduğu yangının, tüm Avrupa'da Tesla'yı hedef alan saldırıların devamı niteliğinde olduğu düşünülüyor.

İtfaiye ve polisin hızlı müdahalesine rağmen yangın, kısa sürede galeriyi sararak araçları tahrip etti ve önemli derecede yapısal hasara yol açtı. Yetkililer yangının ardından olay yerinde delil topladı. Roma itfaiyesinden bir sözcü Xinhua'ya yaptığı açıklamada kundaklama ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Roma'daki yangın, Tesla CEO'su Elon Musk'ın siyasi bağlantılarına yönelik artan eleştirilerin de etkisiyle Avrupa'daki Tesla tesislerine yönelik vandalizm ve protesto eylemlerinin arttığı dönemde yaşandı.

Avrupa mallarına gümrük vergisi koyan ve Avrupa Birliği müttefiklerini çeşitli uluslararası platformlarda ötekileştiren Trump yönetimiyle Musk'ın yakınlaşması Tesla'nın kıtadaki marka imajına fazlasıyla zarar vermiş durumda. Avrupa genelinde protestocular hem siyasi hem de sembolik anlamı olduğu düşünülen eylemlerde Tesla galerilerini ve araçlarını tahrip ediyor.

Artan gerilimin etkisiyle Tesla'nın Avrupa'daki satışları da zarar gördü. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, kıta genelinde elektrikli araç satışları 2025 yılının ilk iki ayında yüzde 28,4 artarken, Tesla'nın satışları aynı dönemde yüzde 49 düşüş kaydetti.