Haberler

Roma'da Tarihi Kulede İki Çökme Olayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın başkenti Roma'da, restorasyon çalışmaları sırasında tarihi 'Torre dei Conti' kulesinde iki çökme olayı yaşandı. İlk çökme sırasında bir işçi ağır yaralandı, ikinci çökme sırasında ise kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Roma Valisi, hala mahsur kalan bir kişinin bulunduğunu açıkladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları sürdüğü sırada öğlen saatlerinde iki farklı çökme hadisesi yaşandı.

Başkentin merkezindeki "Roma Forumu"ndan geçen Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde, restorasyon çalışmaları sürerken, yerel saatle önce 11.30 daha sonra 13.00 civarında iki çökme hadisesi yaşandı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, ilk çökme sırasında molozların altında kalarak ağır yaralanan 64 yaşındaki 1 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay anında kulede sıkışıp kalan 3 kişi, İtalyan itfaiyesinin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin enkaz altında sıkışıp kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, kulede ikinci çökme yaşandı.

Roma'nın en yoğun turistik muhitinde bulunan kuledeki çökme hadiseleri çevrede korku ve endişeye yol açtı.

İkinci çökme sırasında kurtarma operasyonu yürüten itfaiye erlerinin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay yerinde bir açıklama yapan Roma Valisi Lamberto Giannini, yeni bir çökme riskinin halen çok yüksek olduğunu belirterek, "Şu anda 1 kişi mahsur kalmış durumda, ancak hala hayatta olduğuna dair kanıtlarımız var. Onu kurtarmak için her türlü çaba sarf ediliyor. Bu öncelikli, ama karmaşık bir operasyon." dedi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de ilk çökmenin, 1930'larda inşa edilen bir payandanın çökmesi sonucu meydana geldiği, ikinci çökmenin ise iç döşeme levhasında yaşandığı bilgisini paylaştı.

Bu arada, olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da ihmalkarlık sonucu oluşan yaralanmalarla ilgili soruşturma başlattığı basına yansıdı.

1203 yılında dönemin Papası 3. Innocentius tarafından yaptırılan kule, papalığın gücünü simgelemenin yanı sıra o dönem için savunma maksadı da taşıyordu. Söz konusu kule, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 sonrası temin ettiği toparlanma fonu çerçevesinde ayrılan 6,9 milyon avroluk kaynakla bir süredir kapsamlı restorasyon altındaydı.

Basındaki haberlerde, kuledeki restorasyon çalışmalarının bugünkü hadise yaşanmadan önce 30 Haziran 2026'da tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.