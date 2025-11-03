Roma'da Tarihi Kulede İki Çökme Olayı

İtalya'nın başkenti Roma'da Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları sürdüğü sırada öğlen saatlerinde iki farklı çökme hadisesi yaşandı.

Başkentin merkezindeki "Roma Forumu"ndan geçen Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde, restorasyon çalışmaları sürerken, yerel saatle önce 11.30 daha sonra 13.00 civarında iki çökme hadisesi yaşandı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, ilk çökme sırasında molozların altında kalarak ağır yaralanan 64 yaşındaki 1 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay anında kulede sıkışıp kalan 3 kişi, İtalyan itfaiyesinin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin enkaz altında sıkışıp kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, kulede ikinci çökme yaşandı.

Roma'nın en yoğun turistik muhitinde bulunan kuledeki çökme hadiseleri çevrede korku ve endişeye yol açtı.

İkinci çökme sırasında kurtarma operasyonu yürüten itfaiye erlerinin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay yerinde bir açıklama yapan Roma Valisi Lamberto Giannini, yeni bir çökme riskinin halen çok yüksek olduğunu belirterek, "Şu anda 1 kişi mahsur kalmış durumda, ancak hala hayatta olduğuna dair kanıtlarımız var. Onu kurtarmak için her türlü çaba sarf ediliyor. Bu öncelikli, ama karmaşık bir operasyon." dedi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de ilk çökmenin, 1930'larda inşa edilen bir payandanın çökmesi sonucu meydana geldiği, ikinci çökmenin ise iç döşeme levhasında yaşandığı bilgisini paylaştı.

Bu arada, olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da ihmalkarlık sonucu oluşan yaralanmalarla ilgili soruşturma başlattığı basına yansıdı.

1203 yılında dönemin Papası 3. Innocentius tarafından yaptırılan kule, papalığın gücünü simgelemenin yanı sıra o dönem için savunma maksadı da taşıyordu. Söz konusu kule, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 sonrası temin ettiği toparlanma fonu çerçevesinde ayrılan 6,9 milyon avroluk kaynakla bir süredir kapsamlı restorasyon altındaydı.

Basındaki haberlerde, kuledeki restorasyon çalışmalarının bugünkü hadise yaşanmadan önce 30 Haziran 2026'da tamamlanmasının planlandığı belirtildi.