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Roma'da Sıcaklıklar 41 Santigrat Dereceyi Aştı

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ROMA, 19 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Piazza di Spagna'da bulunan Barcaccia Çeşmesi'nde bir çocuk suyla ferahlıyor, 18 Temmuz 2023. Roma'da Salı günü maksimum sıcaklık 41 santigrat dereceyi aştı.

ROMA, 19 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Piazza di Spagna'da bulunan Barcaccia Çeşmesi'nde bir çocuk suyla ferahlıyor, 18 Temmuz 2023.

Roma'da Salı günü maksimum sıcaklık 41 santigrat dereceyi aştı. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İtalya Roma Güncel Haberler

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