Roma'da Sıcaklıklar 41 Santigrat Dereceyi Aştı
Güncel Haberler
ROMA, 19 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Piazza di Spagna'da bulunan Barcaccia Çeşmesi'nde bir çocuk suyla ferahlıyor, 18 Temmuz 2023. Roma'da Salı günü maksimum sıcaklık 41 santigrat dereceyi aştı.
ROMA, 19 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Piazza di Spagna'da bulunan Barcaccia Çeşmesi'nde bir çocuk suyla ferahlıyor, 18 Temmuz 2023.
Roma'da Salı günü maksimum sıcaklık 41 santigrat dereceyi aştı. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel