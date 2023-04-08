Roma'da Paskalya öncesi 'Haç Yolu' ayini yapıldı

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu öncesi "Kutsal Cuma" olarak anılan günde Roma'da "Haç Yolu" ayini yapıldı.

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu öncesi "Kutsal Cuma" olarak anılan günde Roma'da "Haç Yolu" ayini yapıldı.

Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son anlarının anıldığı ayin, Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum önünde gerçekleştirildi.

Romalı askerlerce tutuklanan Hazreti İsa'nın, Yahudi yargıçlar tarafından ölüm cezasına çarptırılışı, çarmıha gerilmesi ve ölümünün anlatıldığı 14 istasyondan oluşan Via Crucis'te bu yıl, aralarında göçmenlerin de olduğu farklı kesimden inananlar, İsa Mesih'in taşıdığı haçın bir temsilini ellerinde taşıdı. Haçı taşıyanlar arasında geçen yılki gibi bir Rus ve Ukrayna vatandaşı da birlikte yer aldı.

Teması, "İnkar edilen barış ve bunun neticesinde insanlığın çektiği acılar" olarak belirlenen ayinde, Ukrayna'da savaş ve düzensiz göç konuları işlendi.

Önceki yıllarda ayini bizzat yöneten Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un, geçen hafta geçirdiği solunum yolu enfeksiyonunun ardından havaların soğuk olması sebebiyle bu yılki ritüeli Vatikan'da kaldığı Santa Marta konukevinden takip ettiği belirtildi.

Papa kendisi katılmasa da çok sayıda kişi takip etti.

Bu arada, Papa Franciscus, Kutsal Cuma etkinliklerinin gündüz bölümünde Aziz Petrus Bazilikası'nın içinde yapılan ayine ise katıldı.