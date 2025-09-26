Roma'da Müslümanlar, Gazze'deki Soykırımı Protesto Etti

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan Müslümanlar, Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın durdurulması için yürüyüş yaptı.

Başkentin işlek meydanlarından Vittorio'da buluşan Müslümanlar, önce Cuma namazını kıldı ve Filistin için dua etti.

Namazın ardından grup, Gazze'de devam eden İsrail soykırımının sona ermesi için yürüyüşe geçti.

"Müslümanlar sessiz kalmayacak" yazılı bir döviz açan göstericiler, ellerinde kefene sarılmış temsili bebek naaşı taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Soykırımı durdurun", "Filistin için adalet", "Terörist İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı kesin" ve "Filistin için adalet yoksa barış da yok" yazılı dövizler taşıdı.

Müslümanlar, sık sık "Özgür Filistin" sloganı atarak İsrail'i protesto etti ve Gazze halkıyla dayanışma sergiledi.

Sapienza Üniversitesi önüne kadar süren yürüyüş olaysız şekilde son buldu.