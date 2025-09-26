Haberler

Roma'da Müslümanlar, Gazze'deki Soykırımı Protesto Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın başkenti Roma'da Müslümanlar, Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, 'Özgür Filistin' sloganları atarak, dayanışma mesajları verdiler.

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan Müslümanlar, Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın durdurulması için yürüyüş yaptı.

Başkentin işlek meydanlarından Vittorio'da buluşan Müslümanlar, önce Cuma namazını kıldı ve Filistin için dua etti.

Namazın ardından grup, Gazze'de devam eden İsrail soykırımının sona ermesi için yürüyüşe geçti.

"Müslümanlar sessiz kalmayacak" yazılı bir döviz açan göstericiler, ellerinde kefene sarılmış temsili bebek naaşı taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Soykırımı durdurun", "Filistin için adalet", "Terörist İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı kesin" ve "Filistin için adalet yoksa barış da yok" yazılı dövizler taşıdı.

Müslümanlar, sık sık "Özgür Filistin" sloganı atarak İsrail'i protesto etti ve Gazze halkıyla dayanışma sergiledi.

Sapienza Üniversitesi önüne kadar süren yürüyüş olaysız şekilde son buldu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Galatasaray, Icardi'nin tek golüyle ligde 7'de 7 yaptı

Alanya dünyaları kaçırdı, Galatasaray 7'de 7 yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.