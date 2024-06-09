Roma'da Lüks Mağazada Büyük Soygun

İtalya'nın başkenti Roma'da lüks mücevher, aksesuar ve saat satan ünlü bir markanın mağazasında, gece saatlerinde değeri yaklaşık 500 bin avroyu bulan soygun yaşandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Roma'nın merkezindeki Condotti Caddesi'nde bulunan mağazada dün gece büyük bir soygun gerçekleşti.

Hırsızlar, mağazaya depo bölümünün zemininde kanalizasyon şebekesine bağlanan boşluktan giriş yaptıktan sonra, toplam değeri 500 bin avroyu bulan mücevher, aksesuar ve saat alarak kaçtı.

Soygun, gece yarısı devreye giren alarm sistemi sayesinde fark edilirken, çok sayıda polis olay yerine intikal etti.

Hırsızların kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor.