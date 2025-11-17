Haberler

Roma'da Lüks Mağaza Soyuldu

Güncelleme:
İtalya'nın başkenti Roma'da, lüks aksesuar ve çanta satan bir markanın mağazası gece saatlerinde soyuldu. Hırsızlar, mağazanın deposunun panjurunu kırarak içeri girmiş ve çok sayıda tasarım ürünü çalmıştır. Güvenlik güçleri, olayı araştırmak için çalışma başlattı.

İtalya'nın başkenti Roma'da lüks aksesuar ve çanta gibi ürünler satan ünlü bir markanın mağazası, gece saatlerinde soyuldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Roma'nın merkezindeki Condotti Caddesi'nde bulunan Fransa menşeili markanın mağazasında dün gece büyük bir soygun gerçekleştiği belirtildi.

Hırsızların, mağazanın Mario de Fiori sokağına bakan deposunun panjurunu kırarak içeri girdiği ve çok sayıda çanta ve tasarım ürününü çalarak uzaklaştıkları kaydedilen haberlerde, mağazanın alarmının saat 01.30 civarında çaldığı ve güvenlik güçlerinin yüzleri maskeli ve 3 kişi oldukları aktarılan hırsızları bulmak için çalışma başlattığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemelerde bulunduğu, bununla beraber hırsızların neler çaldığının tespitinin henüz yapılamadığı bildirildi.

Roma'da lüks giyim ve aksesuar markalarının mağazalarının bulunduğu Condotti Caddesi'nde Haziran 2024'te de bir başka lüks markanın mağazasına kanalizasyon şebekesinden giren hırsızlar, yaklaşık 500 bin avro değerinde ürün çalmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
