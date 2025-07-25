Roma'da Kurtarılmış Sanat Müzesi Ünlü Eserleri Sergiliyor

Roma'da Kurtarılmış Sanat Müzesi Ünlü Eserleri Sergiliyor
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İtalya'nın başkenti Roma'da Ulusal Roma Müzesi bünyesinde açılan Kurtarılmış Sanat Müzesi, son üç yılda kurtarılan 100'den fazla kayıp İtalyan tarihi eserini ziyaretçilere sunuyor.

ROMA, 25 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da haziran ayında yeniden açılan Ulusal Roma Müzesi'nin bir parçası olan Kurtarılmış Sanat Müzesi, ülkenin ünlü sanat koruma birimi tarafından son üç yılda kurtarılan 100'den fazla kayıp İtalyan tarihi eserini sergiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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