Roma'da Kurtarılmış Sanat Müzesi Ünlü Eserleri Sergiliyor

ROMA, 25 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da haziran ayında yeniden açılan Ulusal Roma Müzesi'nin bir parçası olan Kurtarılmış Sanat Müzesi, ülkenin ünlü sanat koruma birimi tarafından son üç yılda kurtarılan 100'den fazla kayıp İtalyan tarihi eserini sergiliyor.