İtalya'nın başkenti Roma'da " İsrail'in Filistin'e saldırıları" ve "Avrupa'nın yeniden silahlanması" protesto edildi.

Roma'daki aşırı sıcak havaya rağmen bugün on binlerce kişinin katılımıyla aynı amaçlar doğrultusunda farklı rotalarda iki protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Başkentin Vittorio Emanuele 2 Meydanı'ndan başlayan ve daha çok öğrencilerin, İtalya'da yaşayan Filistinliler ile İtalyan vatandaşların katıldığı "Silahsızlandıralım" isimli kortejde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, İtalya ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği destek ve Avrupa'nın yeniden silahlanması fikrine tepki gösterildi.

Göstericiler sık sık "Hepimiz anti-faşistiz, hepimiz anti-siyonistiz, hepimiz Filistinliyiz", "Özgür Filistin", "İtalya, NATO'dan dışarı", "NATO, İtalya'dan çık" sloganları attı.

Protestocular, Filistin bayraklarının yanı sıra "Terörist İsrail : Siyonizm, Dünya için bir tehlike", "Savaş için 1 avro dahi yok", "İran'dan elinizi çekin", "NATO'ya hayır, terörist İsrail'e hayır, ortak savunmaya hayır" ve "Ekmek sırası bekleyenlerin üzerine ateş açmayın" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşte yapılan konuşmalarda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "bir suçlu" olduğu ifade edildi.

Yürüyüş sırasında sık sık Filistin bayrağının kırmızı-yeşil-beyaz-siyah olan renklerinde meşaleler yakıldı.

Kortej sırasında öğrenciler tarafından iki kez de kartona basılmış İsrail, Avrupa Birliği (AB) ve NATO bayrakları ateşe verildi.

Roma'nın merkezindeki Fori Imperiali caddesinde sona eren yürüyüşte son olarak yine kartondan yapılmış temsili tank, silahlanmayı protesto amacıyla ateşe verildi.

Yürüyüşte "İsrail, ABD ve Avrupa Birliği (AB), emperyalist savaşlarınızı ve soykırımı meşrulaştırmak için Holokost'u kullanmanıza artık yeter" yazılı döviz taşıyan İtalyan vatandaşı Mattia, AA muhabirine, "Bugün buradayım çünkü olup bitenler kabul edilemez. Ülkemiz İtalya'nın ve AB'nin buna ortak olması da öyle. İsrail yıllardır Orta Doğu'da yaptığı her şeyi, Filistin'in 80 yıllık sömürgeci işgalini ve bugün İran gibi büyük ülkeyi kapsayan ve tüm Orta Doğu'yu altüst etme riski taşıyan yıkıcı savaşı meşrulaştırmak için imha kamplarına dair trajik anısını kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe destek veren başka bir İtalyan Tilde de tüm savaşlara karşı olduğunu belirterek, "Çünkü insan haklarını savunmak için her zaman bir uzlaşma yolu bulunmalıdır. Filistin bayrağını taşıyorum çünkü Filistin'e birkaç kez gittim. Bu halk aşağılanıyor, onuru kırılıyor ve kendi topraklarında yaşama hakkı tanınmıyor ki bu, insanlar için en temel haklardan biridir. Asıl sorun bu. İsrail hepsini oradan göndermek istiyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'da da şehirler arası yolları kapattığına dikkati çeken Tilde, "Hepimiz Gazze'de neler olduğunu biliyoruz. Bu bir katliam, bir soykırım, korkunç bir şey. Gerçekten, işte bu yüzden buradayım." dedi.

Tilde, İsrail'in şimdi de İran'a saldırdığını, gerçek anlamda arabuluculuk ve uzlaşı bulmaya çalışan bir ülke olmadığını ifade ederek, "Bir zamanlar arabuluculuğu (Eski ABD Başkanı Barack) Obama yapmıştı, sonra (ABD Başkanı Donald) Trump geldi ve her şeyi yerle bir etti. Büyük sorun da bu. Batılı güçler tüm Orta Doğu'ya da hükmetmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yürüyüş de Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu

Muhalefetteki sol partiler ile bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği diğer kortej ise Ostiense Meydanı'ndan başlayıp tarihi amfi tiyatro Kolezyum'a kadar sürdü.

Hollanda'nın Lahey kentinde gelecek hafta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde "Avrupa'nın Yeniden Silahlanması" dursun çağrısıyla yapılan yürüyüşte, hem AB'nin yeniden silahlanma planı hem de İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Kortejin Kolezyum yakınlarında geçişi sırasında büyük boy Filistin bayrağı açıldı.

Bu arada, bir grup da yere serdikleri kefeni andıran beyaz örtülerin üzerine hareketsiz yatarak, Gazze'de İsrail bombardımanlarında öldürülen Filistinlileri andı.

Partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Ostiense'deki ikinci yürüyüşe katılan M5S Lideri Giuseppe Conte, burada gazetecilere, "Tarihin dönüm noktasındayız ve ilerici güçler boyun eğemez ve giderek daha büyük askeri tırmanışa yol açacak seçimler karşısında sessiz kalamaz." dedi.

Yürüyüşlerin ardından göstericiler sessizce dağıldı.