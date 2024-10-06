Roma'da Filistin Yanlısı Göstericilerle Polis Arasında Çatışma

ROMA, 6 Ekim (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da Cumartesi günü bir araya gelen binlerce Filistin yanlısı gösterici, çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Protestocuların mitingi şehir merkezine taşımaya ve polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine öğleden sonra bazı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Yerel medyanın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, çatışmalarda yaklaşık 30 kolluk görevlisi ve üç gösterici yaralandı.