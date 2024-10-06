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Roma'da Filistin Yanlısı Göstericilerle Polis Arasında Çatışma

Roma'da Filistin Yanlısı Göstericilerle Polis Arasında Çatışma
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İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin yanlısı göstericiler, ateşkes çağrısı yapmak için toplandı. Protestocuların polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine olaylar çıktı. Çatışmalarda birçok polis ve gösterici yaralandı.

ROMA, 6 Ekim (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da Cumartesi günü bir araya gelen binlerce Filistin yanlısı gösterici, çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Protestocuların mitingi şehir merkezine taşımaya ve polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine öğleden sonra bazı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Yerel medyanın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, çatışmalarda yaklaşık 30 kolluk görevlisi ve üç gösterici yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Orta Doğu Güvenlik Politika Filistin İtalya Güncel Polis Dünya Roma

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