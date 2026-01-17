Haberler

Roma'da "Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı" sergisi büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Roma'da düzenlenen minyatür sanatına dair sergi büyük ilgi topladı. Sergi, Türkiye, Özbekistan, İran ve Hollanda'dan sanatçıların eserlerini bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı" sergisi büyük ilgi gördü.

Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde 8 Ocak'ta açılan, küratörlüğünü Leyla Kara Yücel'in yaptığı, Türkiye, Özbekistan, İran ve Hollanda'dan sanatçıların eserlerinin bulunduğu sergi önceki gün tamamlandı.

"Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı" sergisinin çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiği ve büyük ilgi gördüğü öğrenildi.

Serginin açılışı geniş katılımla gerçekleştirilmişti

Serginin açılışı 8 Ocak'ta Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Küratör ve Minyatür Sanatçısı Leyla Kara Yücel'in de aralarında bulunduğu, kültür-sanat ve diplomasi camiasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılmıştı.

Serginin açılışına bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, bu serginin Roma'da yapılmasının önemine dikkati çekerek, "Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı" sergisinin Batı medeniyetlerinin estetik mirasıyla Türk-İslam sanatının zarif çizgilerini yan yana getiren kültürler arasında karşılıklı ve derin bir etkileşimi mümkün kıldığını ifade etmişti.

Büyükelçi Ülgen, açılışta yaptığı konuşmada "İletişim Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Roma Büyükelçiliğinin kültürel diplomasi alanında işbirliği içinde olması memnuniyet vericidir." ifadelerini kullanmıştı.

Serginin küratörü Leyla Kara Yücel de konuşmasında, minyatür sanatının tarihsel gelişimine dair bilgi vermişti.

