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Roma'da Atık Toplama Alanında Yangın Çıktı

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İtalya'nın başkenti Roma'da atık toplama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerinde incelemeler sürüyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da dün atık toplama alanında yangın çıktı. Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

Yangın, başkent Roma'daki bir atık toplama alanında çıktı. Olay yerine giden 60'tan fazla itfaiye personeli, gün boyu ve gece yangına müdahale etti. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, tedbir amaçlı çevredeki bazı ofislerin tahliye edildiği belirtildi. İtalyan medyası, yükselen dumanların kentin birçok bölümünden görülebildiğini duyurdu. Ekipler, bölgede incelemelerde bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İtalya Roma Güncel Haberler

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