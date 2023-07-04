Hatay polisinin yaptığı çalışmada tarihi eser niteliği taşıyan 2 bin adet Roma-Bizans Dönemine ait sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Roma-Bizans dönemine ait 2 bin adet sikke ele geçirildi

HATAY Hatay polisinin yaptığı çalışmada tarihi eser niteliği taşıyan 2 bin adet Roma-Bizans Dönemine ait sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında İskenderun ilçesi Dörtyol Şaban Akın Uçar Caddesi üzerinde belirlenen şüpheli M.E. durdurulup arama yapıldı. Şahsın üst aramasında 2 bin adet adet Roma-Bizans Dönemine ait tarihi eser niteliği bulunan sikke ele geçirildi.

Şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli hakkın da tarihi eser kaçakçılığı çerçevesinde 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.