Roma, altyapı inşaatları ve anıtlarındaki restorasyon çalışmalarıyla şantiyeyi andırıyor

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarında bir süredir devam eden restorasyon faaliyetleri ve kent merkezinde süren altyapı ve inşaat çalışmaları, tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi olarak nitelendirilen kente şantiye görünümü veriyor.

2 bin 777 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski kentlerinden biri olan Roma'nın önemli cadde, meydan ve anıtlarında bir süredir devam eden bakım ve onarım faaliyetleri, başkente gelen turistleri başta şaşırtıyor.

Binlerce kilometre uzaktan Roma'ya gelen ve seyahatlerini fotoğraflar ve sosyal medya hikayeleriyle ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçiler, tarihi yapıların inşaat şantiyesini andıran durumu nedeniyle güçlük yaşıyor. Kent sakinleri ise ana arterdeki yol bakım ve metro inşaatları sebebiyle özellikle trafik sıkışıklığından muzdarip durumda.

Turistler için çekim noktası olan önemli meydan ve anıtlardaki altyapı ve tadilat çalışmaları, aynı döneme denk gelse de bu faaliyetlerin farklı gerekçeleri bulunuyor.

Başkentte halihazırda yürütülen pek çok bakım ve onarım faaliyetinin başlıca nedeni ise Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nde gelecek yıl boyunca kutlanacak olan "Jübile Yılı".

Katolik inancına göre ilki 1300 yılında yapılan ve o tarihten bugüne kadar genellikle 25 ya da 50 yılda bazen ise daha sık aralıklarla düzenlenen Jübile Yılı nedeniyle başkentteki anıtlardan yollara yıllardır yapılmayan bakım ve onarım faaliyetleri yürütülüyor.

Mevcut turist sayısına ek olarak 2025'te 30 milyonu aşkın Katolik'in de inanışları doğrultusunda günahlarından arınmak için Roma'ya gelmesinin beklendiği Jübile Yılı'na hazırlık çerçevesinde Vatikan yakınındaki pek çok caddenin asfaltı yenilenip kavşak düzenlemeleri yapılıyor.

Ayrıca turistik noktalardan; Kutsal Melek Köprüsü üzerindeki melek heykelleri, Pantheon Bazilikası'nın bulunduğu Rotonda Meydanı'ndaki tarihi çeşme, Navona Meydanı'ndaki tarihi "4 Nehir Çeşmesi" ve "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen tarihi "Trevi Çeşmesi" kapatılarak restorasyona alındı.

Tarihi Trevi Çeşmesi'ne bozuk para atmak isteyenler, portatif havuzla karşılaşıyor

Roma'nın turistler tarafından en çok rağbet gören anıtlarından biri olan Trevi Çeşmesi de 10 yıl aradan sonra ilk kez kapsamlı bir bakıma alındı.

Ekim ayında geniş havuzu kapatılarak gerekli bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerinin yapıldığı Trevi Çeşmesi'nin kapalı ve önüne bariyer konulmuş hali, ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğratıyor.

Bakımdaki çeşmenin bugüne kadar gördüğü ilgiyi kaybetmemesi için Roma Belediyesi, çeşmenin önüne bozuk para atıp dilek tutma geleneğinin sürdürülebilmesine yönelik portatif bir havuz yerleştirirken ayrıca kapalı çeşmenin üstüne yine portatif bir yürüyüş yolu yaparak, üzerindeki heykelleri yakından görme fırsatı tanıdı.

Belediyenin, Trevi Çeşmesi'nin cazibesini kaybetmemesi için devreye aldığı bu iki uygulamadan özellikle para atma havuzu, bazı İtalyanlar tarafından "çirkin" bulundu.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Trevi Çeşmesi'nde 9 Kasım'da portatif yürüyüş yolunu açarken yaptığı açıklamada, çeşmedeki bakım ve onarım çalışmalarını, "Jübile Yılı"nın başlayacağı 24 Aralık'a kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Venedik Meydanı'nda metro inşaatı 10 yıl sürecek

Roma'nın simge yapılarındaki bu faaliyetlerin yanı sıra başkentin merkezindeki Venedik Meydanı ise daha uzun süreli büyük bir metro inşaatına ev sahipliği yapıyor.

Başkentin ana arteri olan meydanın büyük kısmı, yılın ilk yarısında trafiğe kapatıldı.

Meydanın 85 metre derinliğine kentin üçüncü metro hattı "C"nin bir durağı inşa edilecek.

Venedik Meydanı'ndaki metro inşaatının 2034'te tamamlanmasının planlandığı ve çalışmaların, Antik Roma döneminden yeni kalıntıların çıkması sebebiyle yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Roma'yı ziyaret edenler ne düşünüyor?

Roma Belediyesinin 2023 verilerine göre, 50 milyon turistin geldiği İtalyan başkenti, yabancılar tarafından dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Roma'nın büyük bölümünün inşaat altında olması ve simge yapılarının kapalı olması özellikle tarihi başkenti ilk kez ziyaret edenleri hayal kırıklığına uğratıyor.

Bu durum pek çok sosyal medya kullanıcısının da paylaşımlarına yansımış durumda. Bununla beraber AA muhabirine konuşan turistlerin, büyük kısmı bu çalışmaların anıtlar için gerekli olduğu konusunda hemfikir.

Kolombiyalı turist Rudia, "Trevi Çeşmesi ve Navona Meydanı gibi yerlerin kapalı olması, turistler için üzücü. Biz neyse ki daha önce buraya geldiğimiz için buna çok üzülmedik. Çünkü gerçek hallerini gördük ama ilk kez gelen turistler için anıtları görememek gerçekten çok üzücü." dedi.

İsveçli Joanna, "Roma'nın çok ilginç bir şehir olduğunu düşünüyorum. Çok tarihi, bu da süper bir şey. Tabii ki bu bariyerler, deneyimimi mahvediyor ama bunun zamanla daha iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Her şeyin sağlam kalması ve gelecek için güzel hale getirilmesi, ayrıca uzun yıllar sürdürülebilir olması için bu gerekli. Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğramadım." diye konuştu.

Polonyalı Joanna da Roma'daki simge yapıların kapalı olmasını çok dert etmediğini belirterek "Her şeyi göremememizin bir sorun olmadığını düşünüyoruz çünkü gelecek yıl her şeyin daha güzel olacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Alman turist Bernard da "Daha önce buradaydım, bu yüzden tüm bu inşaat işlerinin olmadığı hallerini de biliyorum. Hayal kırıklığına uğramadım. Zaman zaman bu tür müdahalelerin gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belediye, çalışmaların büyük kısmını yıl sonuna kadar yetiştirme hedefinde

Başkentteki çalışmalarla ilgili AA muhabirine yazılı açıklama yapan Roma Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Mariano Angelucci, şehirlerinde son 15 yılda ulaşım, inşaat, altyapı, yeşillendirme, atık tesislerine yönelik yatırımlar yapılmadığını ve dolayısıyla sorunların biriktiğini belirtti. Angelucci, artık üç farklı kaynaktan şehre yatırımlar yaptıkları bilgisini verdi.

Angelucci, halihazırda yürüttükleri çalışmalarının, bazısının "Jübile Yılı"na ilişkin olduğunu ve buna yönelik ayrılan kaynaktan fonlandığını, bazılarının Kovid-19 salgını sonrası Avrupa Birliği'nden alınan toparlanma fonundan karşılandığını, bazısının da Roma şehrinin olağan yatırım fonlarından yararlandığını belirtti.

Angelucci, şunları kaydetti:

"Kentimizde 1000'e yakın şantiye var ve bunun başta burada yaşayanlar olmak üzere şehrimizi ziyarete gelenler için de birtakım sıkıntılara yol açtığını biliyoruz. Bittiğinde şehir dönüşmüş olacak. Pek çok inşaat şantiyesi Jübile'nin açılışıyla tamamlanacak. Kutsal Kapı'nın açılmasıyla yani 24 Aralık'ta bitecek olan Pia Meydanı, San Giovanni Meydanı, Cinquecento Meydanı ilk aklıma gelenler. Elbette yıl sonundan itibaren şehir daha kullanışlı hale gelecek ve herkes şehrimizin tadını doyasıya çıkarabilecek."