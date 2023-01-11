Rolls-Royce, Çin'in En Büyük Pazarı Olmasını Bekliyor

LONDRA, 11 Ocak (Xinhua) -- İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'un CEO'su Torsten Muller-Otvos, Xinhua'ya verdiği özel bir röportajda Çin'in, ABD'yi geçerek Rolls-Royce için dünyanın en büyük pazarı haline gelmesinin beklendiğini söyledi.

LONDRA, 11 Ocak (Xinhua) -- İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'un CEO'su Torsten Muller-Otvos, Xinhua'ya verdiği özel bir röportajda Çin'in, ABD'yi geçerek Rolls-Royce için dünyanın en büyük pazarı haline gelmesinin beklendiğini söyledi.

Muller-Otvos, 2022 satış rakamlarını sunarken şirketinin potansiyeline övgüde bulundu.

Geçen yıl Rolls-Royce Motor Cars, 6.021 adet lüks otomobilini yaklaşık 50 ülkedeki müşterilerine satarak şirketin 118 yıllık tarihinde bir satış rekoru kırdı. Satışların yüzde 35'i ABD'de, yüzde 25'i Çin'de (yaklaşık 1.500 araç), yüzde 20'si Avrupa'da ve yüzde 10'u Ortadoğu'da gerçekleşti.

2022 satış rakamlarını "muhteşem bir rekor" olarak nitelendiren Muller-Otvos, markanın iyi bir konumda olduğunu ve temelde dünya çapındaki tüm pazarlarda çarpıcı sonuçlara ulaştığını söyledi. CEO, 2023 ve sonrası için de "ihtiyatlı bir şekilde iyimser" olduğunu söyledi.

Muller-Otvos, "Çin'in her yıl en çok satış yaptığımız ikinci ülke olduğunu söylemek doğru olur" dedi. "Bu yıl Çin'de başardıklarımızdan gurur duyuyorum."

Gelecek hakkında görüşü sorulan Muller-Otvos, şirketin Çin ile çok güçlü bir şekilde ilgilendiğini ve bir gün Çin'deki satışların ABD'deki satışları geçmesine şaşırmayacağını söyledi.

Çin pazarına ve potansiyeline kesinlikle inanan lüks otomobil üreticisi, burada üç yeni bayilik açacağını ve İngiltere dışındaki ikinci özel ofisini 2023'te Çin'de açacağını söyledi.

Muller-Otvos, "(Çin pazarındaki) atılımımızı henüz tamamen gerçekleştirmedik" dedi.

Rolls-Royce geçen yıl, dünyanın ilk yüksek kaliteli tamamen elektrikli lüks otomobili Spectre'ı tanıttı. Muller-Otvos'a göre küresel satışları şimdiden beklentileri aşıyor. Rolls-Royce, 2030 yılına kadar tamamen elektrikliye geçmeyi planlıyor.

Muller-Otvos, Çin pazarının Spectre'a çok olumlu tepki verdiğini söyledi. Ön siparişler şirketin beklentilerini aştı ve Çin'deki müşterilerin geleceğin elektrikli otomobillere ait olduğunu kabul edip anladığının kanıtı oldu.

Muller-Otvos, "Çinli müşterilerimizi burada, Goodwood'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum" dedi.