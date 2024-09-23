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ROKETSAN'ın ALKA Lazer Silahı, FPV Dron Tehditlerine Karşı Savunma Sağlıyor

ROKETSAN'ın ALKA Lazer Silahı, FPV Dron Tehditlerine Karşı Savunma Sağlıyor
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ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA lazer silahı, FPV dronlar gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getirmek için Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ile donatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine eklenen bu sistem, özellikle kritik askeri tesislerin korunmasında önemli bir rol üstleniyor.

ROKET Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) mühendisleri tarafından geliştirilen, minimikro insansız hava aracı ve dron gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getiren ALKA lazer silahı, son yıllarda önemli bir terör tehdidi olmaya başlayan kamikaze FPV dronlara karşı 'Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi' (YESS) ile donatıldı.

Roketsan'ın geliştirdiği ALKA, dron tehditlerini algılayıp lazer silahı ile imha edebiliyor. Seri üretim çalışmalarına 2023 yılında başlanan ALKA; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki tek enerji silahı olarak, kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının korunmasında rol alıyor. Çelik Kubbe Projesi'nin de önemli bir parçası olan ALKA, meskun mahallerde kullanılabilecek bombalı tuzakların, yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerin ve patlamamış mühimmatların imha edilmesinde de görev alıyor. Roketsan mühendisleri, gelişen tehdit tiplerini analiz ederek, ALKA'nın hedefleri arasına; konvansiyonel silahlarla hedef alınması çok zor olan, hızı ve çevikliği ile bilinen FPV (kamikaze) dronları da ekledi. Böylelikle Türkiye, özellikle son yıllarda önemli bir terör tehdidi olmaya başlayan kamikaze dronlara karşı da önemli bir savunma yeteneği kazandı.

'İHRACAT ÇALIŞMALIRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, ALKA ile artık önemli bir tehdit olan ve konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronların da etkisiz hale getirilebilmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi. İkinci, Bu sayede kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının dron tehditlerinden tam olarak korunmasını sağlayabileceğiz. Üzerinde bulunan tespit radarı ile birçok hedefi aynı anda takip edebilen ve hızla etkisiz hale getirebilen ALKA, sürü dron saldırılarına karşı da savunma yapabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olan ALKA'nın seri üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırdığımız ALKA'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatına dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.

'FÜZE İLE DRON İMHASI MANTIKLI DEĞİL'

Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, Rusya- Ukrayna savaşında FPV dronların çok aktif bir şekilde kullanıldığını gördüklerini söyleyerek, Personel imhasında, zırhlı araçların imhasında, hatta zaman zaman radar ve hava savunma sistemlerinin imhasında, mayın imhasında ve hatta daha büyük çaplı, sabit kanatlı, insansız hava araçlarının dahi imhasında hava savunma görevlerinde FPV dronların çok aktif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bunlar genelde 2 bin 500- 5 bin dolar bandında olan insansız hava araçları, döner kanatlılar. Dolayısıyla sizin 250 bin- 500 bin dolarlık bir hava savunma füzesiyle bu dronları imha etmeniz çok mantıklı değil. Çünkü savaş bir ekonomidir günün sonunda. Bu ekonomiyi iyi bir şekilde yürütmeniz gerekiyor. Roketsan da bunun üzerine ALKA lazer silah sistemini geliştirdi. ALKA sistemi şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri dron tehditlerine karşı nasıl Korkut gibi top sistemlerini aktif olarak kullanıyorsa, yeri geldiği zaman ALKA gibi lazer silah sistemlerini de şu anda çok aktif bir şekilde kullanıyor diye konuştu.

100 HEDEFİ AYNI ANDA TAKİP EDEBİLİYOR

Roketsan, ALKA'yı; mini-mikro İHA ve dronlar gibi asimetrik tehditlerin elektromanyetik karıştırma silahı ile engellenmesini ve lazer silahı ile tahrip edebilmesini sağlayan iki katmanlı çok yakın hibrit hava savunma sistemi olarak geliştirdi. 2,5 KW'lık versiyonu ile 750 metreye kadar, 5 KW'lık versiyonu ile de 1500 metreye kadar menzilde yakın hava savunması sağlayabilen ALKA, dron tespit radarı ile 100 hedefi aynı anda takip edebiliyor. Gündüz ve gece fark etmeksizin görev yapabilme yeteneğine sahip ALKA, meskun mahallerde kullanılabilecek bombalı tuzakların, yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerin ve patlamamış mühimmatların imha edilmesinde de rol alabiliyor. Roketsan, birden fazla ALKA YESS'in aynı noktaya yönlendirilebilmesi yeteneğini sağlayan ALKA NEW Lazer Silahı Sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Roketsan, YESS teknolojisinin farklı platformlara entegrasyonu için de çalışmalarına devam ediyor.

Haber-Kamera Taha AYHAN-Canberk ÖZTÜRKANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Teknoloji Güvenlik Roketsan İhracat Güncel Enerji

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