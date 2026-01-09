Haberler

ROKETSAN'dan dolandırıcılık uyarısı

Güncelleme:
ROKETSAN, internet ve sosyal medya platformlarında adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Gerçek dışı videolar ve reklamların itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

ROKETSAN, bazı internet siteleri ve sanal medya platformlarında ROKETSAN adı kullanılarak dolandırıcılık amacıyla hazırlanan sahte ilan ve videolara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

ROKETSAN'dan yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, ROKETSAN adı kullanılarak hazırlanmış gerçeğe aykırı içerik ve videolar tespit edilmiştir. Dolandırıcılar tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve ROKETSAN Genel Müdürü Sayın Murat İkinci'nin gelir vadeden çağrılar yaptığı izlenimi verilen bu videoların tamamı gerçek dışıdır. Halka açık bir şirket olmayan ROKETSAN, bugüne kadar hiçbir vatandaşımıza yatırım vaadi ya da çağrısında bulunmamıştır. Söz konusu sahte ilan ve videolara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Bahsi geçen dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını, sürecin yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Siz değerli vatandaşlarımızdan, şüpheli içerik ve paylaşımları resmi iletişim kanallarımız üzerinden bizimle paylaşmanızı ve ilgili platformlar aracılığıyla şikayet oluşturmanızı rica ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
