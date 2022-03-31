ROKETSAN, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı
AA - Güncel
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ROKETSAN'ın yeni nesil seyir füzesi Çakır için paylaştığı video ANKARA - ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı.
ROKETSAN'ın yeni nesil seyir füzesi Çakır için paylaştığı video ANKARA - ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı.