Rojin Kabaiş'in Ölümünün Üzerinden Bir Yıl Geçti: Aile Adalet Arıyor

Haber : İshak Kara

(VAN) - Van'da geçtiğimiz yıl kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Dosyada gizlilik kararı sürerken, aile birçok sorunun hala cevapsız kaldığını belirtiyor. Adalet arayışını, Diyarbakır, Van, Ankara arasında sürdüren baba Kabaiş, "Artık açıklaması lazım, kovalamaca nereye kadar gidecek? Bir sene oldu. Yani katillerin izi vardır. Katiller tutuklu değildir. İki iki erkeğe ait DNA resmi olarak dosyada yazılıdır" dedi.

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, Van gölünde yapılan aramalar sonucu 15 Ekim 2024'te, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırındaki Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi kızının ölümünün birinci yılında, ANKA Haber Ajansı'na konuşan Nizamettin Kabaiş, dosyada ilerleme kaydedilmediğini, sürecin çok yavaş yürütüldüğünü söyledi.

Baba Kabaiş, "Yani bir genç kız, bugün üniversite öğrencisi demek bir memur demektir. Devlete öyle olmak olması lazım. Ama maalesef o şekil çalışmalar yürütülmüyor. Biz bir senedir acı çekiyoruz" dedi.

"Ankara'ya gittim suç duyurusunda bulundum"

Kızının katilinin bulunması amacıyla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Nizamettin Kabaiş, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanlığı'na gittim. Avukatlarımız uğraşıyor, sürekli ben de onlarla beraber geliyorum. Hem Diyarbakır Barosu hem Van Barosu sürekli geliyoruz savcılığa, sorduğumuz soruların cevabı gelemiyor. Artık yani en son ikinci savcımız da sağ olsun kendisi söyledi. Soruların gelen cevaplar biz sizinle paylaşıyoruz ama maalesef önemli soruların cevabı Adli Tıp'tan gelmiyor. O yüzden Ankara'ya gittim orada suç duyurusunda bulundum. Yani artık açıklaması lazım yani nereye kadar kovalamaca nereye kadar gidecek? Bir sene oldu. Yani katillerin izi vardır. Katiller tutuklu değildir. İki iki erkeğe ait DNA resmi olarak dosyada yazılıdır. Bellidir ki o iki erkeğe ait DNA kime aitse onlar Rojin'e zarar vermiş. Katiller onlardır. Bir an önce onları yakalasınlar. Biz de biraz nefes alalım. Aile olarak biz çok zor durumdayız. Psikolojim bozulmuş. Ben sürekli ilaç kullanıyorum. Çok zor durumdayım."

Kendilerine destek olanlar sayesinde ailecek kendilerini yalnız hissetmediklerini söyleyen acılı baba, Van halkına, milletvekillerine, avukatlara, yanlarında olan bütün kurumlara teşekkür etti.