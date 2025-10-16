Rojin Kabaiş'in Ölümü: STK'lar Basın Açıklaması Düzenledi

VAN'da 10 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Grup adına açıklamayı okuyan Vatanseverler Gençler Derneği Genel Başkanı Veysel Taşdemir, "Rojin'in otopsisi sırasında yetkisi olmayan kişiler orada mıydı? Rojin'in babasının iddia ettiği gibi, Rektör otopsi odasına girdi mi? Eğer girdiyse, nedeni nedir? Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğu iddia edildi. Bu doğru mudur? Doğruysa, bu DNA kimlere aittir?" diye sordu.

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, bugün kentte Vatanseverler Gençler Derneği öncülüğünde 10 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla açıklama yapıldı. Grup adına açıklamayı Vatanseverler Gençler Derneği Genel Başkanı Veysel Taşdemir okudu. Rojin'in ölümü ile ilgili bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Taşdemir, "Rojin'in hikayesi yalnızca bir ailenin değil, hepimizin vicdanının meselesidir. Biz buradayız, çünkü sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Çünkü bir genç kızın hayatı karanlıkta bırakılmamalıdır. Soruşturma sürecinde birçok bilgi ortaya çıktı. Ancak hala aydınlatılmayan, karanlıkta bırakılan sorular var. Bu sorular cevapsız kaldıkça toplumun adalete olan inancı zedeleniyor. Biz, o inancın sarsılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün burada kamuoyunun vicdanını kanatan üç soruyu bir kez daha soruyoruz: Birinci sorumuz; Rojin'in otopsisi sırasında yetkisi olmayan kişiler orada mıydı? Rojin'in babasının iddia ettiği gibi, rektör otopsi odasına girdi mi? Eğer girdiyse, nedeni nedir? İkinci sorumuz; Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğu iddia edildi. Bu doğru mudur? Doğruysa, bu DNA kimlere aittir? Üçüncü sorumuz; Yüzüncü Yıl Üniversitesi bu olayda ihmali olan kişiler hakkında bir işlem yaptı mı? Şehrimizin bilim merkezi konumundaki bu kurum, bu sorumluluğun neresindedir? Rojin'in babası, kızının başına ne geldiğini öğrenmek için büyük bir metanetle mücadele ediyor. Bir baba, evladının kaderini bilmeden nasıl huzur bulabilir? Biz, o babanın acısına ortak olmak, sesine ses katmak için buradayız. Çünkü hiçbir anne, hiçbir baba, evladının akıbetini karanlıkta öğrenmemelidir" dedi.

'ADALET GECİKİRSE, TOPLUMUN KALBİ KANAR'

Adaletin bir ülkenin temel harcı olduğunu da söyleyen Taşdemir," Biz, bu ülkenin vicdanına, adaletine, onurlu savcı ve hakimlerine inanıyoruz. Bu dava, tüm yönleriyle, tüm delilleriyle, hiçbir şüpheye yer bırakmadan aydınlatılmalıdır. Rojin Kabaiş davası sadece bir yargı meselesi değildir. Bu dava, hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Biz, Rojin için adalet istiyoruz. Biz, bu davanın takipçisi olacağız. Çünkü biliyoruz ki adalet gecikirse, toplumun kalbi kanar. Biz o yaranın kapanması için buradayız" diye konuştu.