Haberler

Rojin Kabaiş'in Ölümü: Sivil Dayanışma İnisiyatifi'nden Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin açıklama yapan Sivil Dayanışma İnisiyatifi, adli tip kurumunun bulgularının, olayın cinayet ve cinsel saldırı şüphesini güçlendirdiğini belirtti.

VAN'da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı. SDİ Dönem Başkanı Hayati Beyde, "Adli Tip Kurumu, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesi çabalarını boşa çıkarmakta, cinayet ve cinsel saldırı şüphesini güçlendirmektedir" dedi.

Kentte geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, bugün kentin Beşyol mevkisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından basın açıklaması yapıldı. SDİ Dönem Başkanı Hayati Beyde, şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in dosyasında, 1 yıllık adalet mücadelesi sonucunda kritik yeni bulgulara ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Adli Tip Kurumu, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesi çabalarını boşa çıkarmakta, cinayet ve cinsel saldırı şüphesini güçlendirmektedir. Van Sivil Dayanışma inisiyatifi olarak, faillerin derhal bulunması, DNA örneklerinin kime ait olduğunun tespit edilmesi, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın ihmali olan herkes hakkında yasal işlem başlatılması ve soruşturmanın etkin, şeffaf bir şekilde yürütülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu işin faili şeref ve haysiyet fukarası canilerin en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Rojin için ve kadın erkek demeden tüm şüpheli ölümler için adalet istiyoruz. Kamuoyunun süreci yakından takip etmeye devam etmesini bekliyoruz. Buradan Nizamettin Kabaiş ağabeyimize sesleniyoruz. Kızının parmağına diken battığında bile içinde kıyametlerin koptuğunu biliyoruz. Helaki böyle bir tufan karşısında nasıl bir yürek yangını olabileceğini de biliyor ve acını ta içten paylaşıyoruz. Bizler Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak nasıl ki Gazze'de yüreği yanan babaların yanındaysak aynı şekilde senin de yanındayız. Rabb'imizden dileriz ki; bu elim vaka bir an önce içinde zerre kadar şüpheye mahal vermeden sonuçlanır. Adalet tecelli edilir. İçinin yangını dinmez. Lakin, bir nebze de olsa azalır ve yine Rabb'imizden sana ve ailene sabır yağdırmasını, Rojin kızımızı da cennetinde ağırlamasını niyaz ederiz."

Haber: Gülay KUYUCU/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.