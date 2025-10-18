Rojin Kabaiş'in Ölüm Yıldönümünde Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adalet talebi, birinci yılında Tünel Meydanı'nda tekrar sokaklara taşındı. Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları'nın çağrısıyla toplanan grup, yapılan basın açıklamasının ardından Adalet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Kadınlar, "Rojin için adalet, tüm kadınlar için yaşam hakkı demektir" dedi. Rojin'in amcası Ahmet Kabaiş ise yetkililere "Rojin sizin kızınız olsaydı acaba kafanızı yastığa nasıl koyup uyuyabilirdiniz?" diye sordu.

Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığını söyleyen kadınlar, Tünel Meydanı'nda bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Yürüyüş ve açıklamada sık sık "Rojin için adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz" ve "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları atıldı. Komisyon, soruşturmadaki ihmallerin ve delillerin karartılmasının sürdüğünü belirterek taleplerini yineledi. Rojin'in ağabeyi Ömer Kabaiş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Mücadelemizin peşini bırakmadık, bırakmayacağız"

"Bugüne kadar adalet çağrımıza ses olmak için buraya toplandınız. Rojin'in kaybolduğu süreçte, 18 günlük süreç içerisinde oradaydım. Bulunduğu gün babamın nasıl yıkıldığına, fenalaştığına, ambulansa alındığına ben şahit oldum. Vali ve Emniyet Müdürü gelip iki sağlık çalışanını indirip, 'kızınız intihar etti, bunu kabul edin; yoksa ATK raporunda çıkacak olan raporu kabul etmek zorundasınız' diye bize bunu dayattılar. Biz mücadelemizin peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Adalet yerine gelene kadar bunun peşinden gideceğiz. Biz bir kişiydik. Babam mücadele etti, sokak sokak gezdik, milyonlara ulaştık. Adalet yerini bulacak."

"Bizler bir senedir ölüp ölüp diriliyoruz ve düşünüyoruz"

Rojin'in amcası Ahmet Kabaiş ise şu ifadeleri kullandı:

"Sizler Rojinsiniz. Rojin sizin kızınızdır, sizin kardeşinizdir, sizin sesinizdir. Bizler burada yetkili kurumlara sesleniyoruz. Eğer bu kız sizin kızınız olsaydı acaba kafanızı yastığa nasıl koyup uyuyabilirdiniz? Bizler bir senedir ölüp ölüp diriliyoruz ve düşünüyoruz. Kim, neden kızımıza bunları yaptı? Şimdi düşündüğümüz zaman birileri yapıyor, birileri kolluyor. Bir senedir bize yanıltıcı raporlar verildi. Bize yanlış bir şekilde bildirdiler ve her gün ölüp diriliyoruz biz. Eğer bizler mücadele etmeseydik, bugün diğer canlarımız gibi üstü kapatılıp gidilecekti. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Ne olursunuz artık bu son olsun. Bu insanlara caydırıcı cezalar getirin ki bunlar artık böyle bir şey yapmaya cesaret edemesinler. Artık bu ülkede hiçbir anne gözyaşı dökmesin. Adalet olsun."

"DNA örneklerinin kime ait olduğu açıklansın"

Komisyon ve katılımcılar ise basın açıklamasında Van Başsavcılığı'nın TCK 102 kapsamında soruşturmayı genişletmesini, Adalet Bakanlığı'nın ihmali tespit edilen tüm görevliler hakkında işlem başlatmasını, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarının kamuoyuna açıklanmasını ve DNA örneklerinin kime ait olduğunun duyurulmasını, faillerin yargı önüne çıkarılmasını ve kadın cinayetlerinde cezasızlığa son verilmesini talep etti.

Eylem sonrası komisyon üyeleri, Rojin Kabaiş davasının yalnızca aileyi ilgilendiren bir olay olmadığını; tüm kadınların yaşam hakkı ve adalet mücadelesinin parçası olduğunu vurguladı. Katılımcılar, "Rojin için adalet, kadınlar için yaşam hakkı" çağrısını yineleyerek dağıldı.