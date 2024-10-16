Üye Girişi
Haberler

Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi

Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 18 gün sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Diyarbakır'a yola çıktı.

CENAZESİ, OTOPSİSİNİN ARDINDAN MEMLEKETİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Van'da 18 gün sonra ölü bulunan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cansız bedeni Tuşba ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Rojin Kabaiş'in Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri, yaklaşık 7 saat sürdü. Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konulan Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Kabaiş'in, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Orhan AŞAN/ VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Yerel Haberler Diyarbakır 3-sayfa Otopsi Güncel Hukuk Yaşam Van

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran telefon görüşmeleri ortaya çıktı: Mehtap çocuğu öldür

Yenidoğan çetesinin telefon kayıtları kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için MasterChef patlıcan böreği tarifi! En güzel patlıcan böreği tarifi! Patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği için malzemeler! MasterChef zeytinli börek tarifi! En güzel zeytinli börek tarifi! Zeytinli börek tarifi nasıl yapılır? zeytinli börek için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi MasterChef puf böreği tarifi! En güzel puf böreği tarifi! puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Yıldırım, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef kalem böreği tarifi! En güzel kalem böreği tarifi! Kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Mamak, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi! En güzel pırasalı Arnavut böreği tarifi! Pırasalı Arnavut böreği tarifi nasıl yapılır? Antalya elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! En güzel kıymalı kol böreği tarifi! Kıymalı kol böreği tarifi nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.