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Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Bulundu

Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Bulundu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü'nde bulunduğunu açıkladı. Bakan, aileye başsağlığı diledi.

BAKAN YERLİKAYA: CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yerlikaya, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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