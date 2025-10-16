Haberler

Rojin Kabaiş İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

Rojin Kabaiş İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in defnedilişinin yıl dönümünde 'Rojin için adalet' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Ailesi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ihmallerin açığa çıkarılmasını talep etti.

VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in defnedildiği günün yıl dönümünde, 'Rojin için adalet' yürüyüşü düzenlendi. Kardeşi Elif Kabaiş, "Rojin intihar etmedi. Çünkü ben onun oda arkadaşıyım ve o benim kız kardeşim" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı.

Rojin'in defnedildiği günün yıl dönümünde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 10 Nisan Polis Merkezi önünden Yeniköy mezarlığındaki defin alanına kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Rojin'in ailesi, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'O GENCECİK BEDENİ VE HAYALLERİ YOK EDEN KİMSE ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Burada konuşan Rojin'in kız kardeşi Elif Kabaiş, ihmaller varsa açığa çıkarılmasını isteyerek, "Bugün tam 1 yıl oldu ve ablamı toprağa verdik. Gençliğini hayallerini elimizden aldılar. O günden beri içimizdeki yangın sönmedi ve her gün daha da büyüdü. Bu yangının adı adaletsizliktir. Rojin dosyasındaki rapor neden 9 ay boyunca saklandı? Bu rapor kimleri ve neyi korumak için gizlendi? Bu gecikme ve saklama kimlerin işine yaradı? Adli tıp raporu bizim için acı bir durumdu ama hukuki açıdan dosyanın seyri değişti. Bakanlığın talimatıyla dosya genişletildi. İhmal varsa açığa çıkarılsın. Dosyayı saklayanlar bize cevap versin. Rojin intihar etmedi. Çünkü ben onun oda arkadaşıyım ve o benim kız kardeşim. O gencecik bedeni ve hayalleri yok eden kimse adalet önünde hesap verecek. Rojin için adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

'KATİLİ DIŞARIDA GEZMESİN, BİZ DE RAHAT EDELİM'

Rojin'in annesi Aygül Kabaiş ise Kürtçe yaptığı konuşmada, 1 yıldır bu acı ile mücadele etmeye çalıştıklarını ve psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Biz bu acı taşıyoruz ve perişan olmuşuz. Katili dışarıda gezmesin, biz de rahat edelim. İdam edilsin. İdam edilmezse rahat etmeyeceğiz. Bir yıldır ailece bu acıyı çekiyoruz ve psikolojimiz bozuldu. Biz yaşayana kadar bu dosya üzerinde duracağız ve bu dosya kapanmayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Van
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.