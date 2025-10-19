Haberler

Rojin Kabaiş'e Sosyal Medyada Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Geçen yıl kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’e sosyal medya üzerinden hakaret eden F.Ş., Şanlıurfa’da gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı.

???????Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen şüpheli, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, 19 Ekim 2025 günü Eyyübiye ilçesinde yakalanmış olup adli makamların talimatı doğrultusunda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
