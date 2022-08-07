'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ - Haberler

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'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

UKRAYNA'dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler Rojen ve Polarnet İstanbul'da denetim için duraksamasının ardından harekete geçti.

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UKRAYNA'dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler Rojen ve Polarnet İstanbul'da denetim için duraksamasının ardından harekete geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüntülenen gemilerden Rojen İngiltere'ye hareket ederken, Polarnet ise Kocaeli Derince'ye doğru yol aldı.

Ukrayna'dan hareket eden 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı ROJEN adlı gemi ile 12 bin ton mısır getiren Derince'ye gidecek olan Türk bayraklı Polarnet isimli gemi denetimlerin tamamlanmasının ardından hareket etti. Gemiler, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlenmişti. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulan Rojen, adlı gemi saat 14.52'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek İngiltere'ye doğru yol aldı. Polarnet isimli gemi ise saat 17.20'de Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Derinceye'ye gitti.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Sultan Mehmet İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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