Roger Lumbala'nın İnsanlığa Karşı Suçlar Davası Paris'te Başladı

Kongolu isyancı lider Roger Lumbala'nın, insanlığa karşı suçlar işlemekten yargılanacağı dava, Fransa'nın başkenti Paris'te görülmeye başlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 67 yaşındaki Lumbala, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2002-2003 yıllarında insanlığa karşı suçlar işlemekten Paris'te yargılanıyor.

Paris Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davanın, 19 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Dava kapsamında Lumbala, müebbet hapis cezasına mahkum edilebilir.

Roger Lumbala 2000-2003 yıllarında, KDC'nin kuzeydoğusundaki Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde komşu Uganda tarafından desteklenen isyancı hareket Kongolu Ulusal Demokrasi Birliğinin (RCD-N) başında yer almıştı.

Çok sayıda tanığın ifadesine göre, Lumbala, 1998-2003 yıllarında ülkedeki iç savaştan yararlanarak kurduğu çeteyle ücra bölgelerde özellikle altın ve elmas madenlerini zimmetine geçirdi, sivil katliamları gerçekleştirdi ve kaçak fil avcılığı yaptı.

Savaş sonrasındaki geçiş hükümetinde kısa süreliğine bakanlık görevi de üstlenen Lumbala, ilk defa Birleşmiş Milletler'in (BM) 2003'te yayımladığı bir raporda suçlanmıştı.

KDC'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan isyancı lider Lumbala, 29 Aralık 2020'de Paris'te gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı.