Haberler

Roger Lumbala'nın İnsanlığa Karşı Suçlar Davası Paris'te Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongolu isyancı lider Roger Lumbala, 2002-2003 yıllarında işlediği insanlığa karşı suçlardan dolayı Paris'te yargılanmaya başlandı. Davanın, 19 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor ve Lumbala müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kongolu isyancı lider Roger Lumbala'nın, insanlığa karşı suçlar işlemekten yargılanacağı dava, Fransa'nın başkenti Paris'te görülmeye başlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 67 yaşındaki Lumbala, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2002-2003 yıllarında insanlığa karşı suçlar işlemekten Paris'te yargılanıyor.

Paris Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davanın, 19 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Dava kapsamında Lumbala, müebbet hapis cezasına mahkum edilebilir.

Roger Lumbala 2000-2003 yıllarında, KDC'nin kuzeydoğusundaki Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde komşu Uganda tarafından desteklenen isyancı hareket Kongolu Ulusal Demokrasi Birliğinin (RCD-N) başında yer almıştı.

Çok sayıda tanığın ifadesine göre, Lumbala, 1998-2003 yıllarında ülkedeki iç savaştan yararlanarak kurduğu çeteyle ücra bölgelerde özellikle altın ve elmas madenlerini zimmetine geçirdi, sivil katliamları gerçekleştirdi ve kaçak fil avcılığı yaptı.

Savaş sonrasındaki geçiş hükümetinde kısa süreliğine bakanlık görevi de üstlenen Lumbala, ilk defa Birleşmiş Milletler'in (BM) 2003'te yayımladığı bir raporda suçlanmıştı.

KDC'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan isyancı lider Lumbala, 29 Aralık 2020'de Paris'te gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.