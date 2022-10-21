Rögarda bulunan cesedin Muhammet'e ait olup olmadığı, DNA ile belirlenecek

ANTALYA'da dün gece rögarda kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan yanmış erkek cesedinin, 58 gündür kendisinden haber alınamayan ve bırakılan krokiyle kanalizasyonda aranan Muhammet Fatih Güç'e (21) ait olup olmadığı, DNA incelemesiyle belirlenecek.

ANTALYA'da dün gece rögarda kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan yanmış erkek cesedinin, 58 gündür kendisinden haber alınamayan ve bırakılan krokiyle kanalizasyonda aranan Muhammet Fatih Güç'e (21) ait olup olmadığı, DNA incelemesiyle belirlenecek.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet- Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih, 24 Ağustos'ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Muhammet'in arkadaşları da baba Mehmet Güç'e ulaşarak, oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini, cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu ifade etti. Çift, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki adrese gelerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, Afad, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

Anne Emine Güç, cesedin oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği vermek amacıyla sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Emine Güç, "İzler oğluma çıkıyor ama tam da emin değiliz onun olduğuna. İçimizde bir şüphe var. Bunun için DNA örneği alınması gerekiyor. Şu an görevli olmadığı için örnek veremiyoruz. Pazartesi günü örneğin alınacağı söylendi. Yeter iki aydır çektiğim, neyse ortaya çıksın. Oğlumsa alıp gideyim" dedi.