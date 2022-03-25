RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SAMSUN'un Bafra ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 çocuğun yerinden söktüğü rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdıOlay, dün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
BAFRA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 çocuğun yerinden söktüğü rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı
Olay, dün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı kimliği belirsiz 2 çocuk, yol üzerinde bulunan rögar kapağını yerinden sökerek çaldı. Hırsızlığın ardından bir hurdacıya giderek kapağı satan şüpheliler kayıplara karıştı. Hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.