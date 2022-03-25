RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler

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RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 çocuğun yerinden söktüğü rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdıOlay, dün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

BAFRA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 çocuğun yerinden söktüğü rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, dün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı kimliği belirsiz 2 çocuk, yol üzerinde bulunan rögar kapağını yerinden sökerek çaldı. Hırsızlığın ardından bir hurdacıya giderek kapağı satan şüpheliler kayıplara karıştı. Hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Bafra, Güncel, Haberler

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