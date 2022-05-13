RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLARI KAMERADA - Haberler

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RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da biri kadın 2 kişi, bir apartmanın girişinde bulunan rögar kapaklarını çaldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da biri kadın 2 kişi, bir apartmanın girişinde bulunan rögar kapaklarını çaldı. Kimliği belirsiz kişilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'ndeki rögar kapağı hırsızlığı saat 05.30 sıralarında Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. El arabalarıyla çöp konteynerlerinden geri dönüşüm amacıyla hurda kağıt topladığı tahmin edilen biri kadın 2 kişi, apartmanın giriş yolunda bulunan rögar kapaklarını farketti. Duvardan atlayarak apartmana giren hırsızlar, her biri 5 kilodan fazla olan demir kapakları alarak kaçtı.

İki şüphelinin hırsızlık anları, binanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, rögar kapağını çalan hırsızlar için bölgede araştırma yaparken, hurda demir ve kağıt alan geri dönüşüm işiyle uğraşan işyerlerini uyardı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

geri dönüşüm, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haberler

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