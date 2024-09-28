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Rögar Kapağı Açık Kalan 2 Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Rögar Kapağı Açık Kalan 2 Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan bir rögara düşen 2 koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan bir vatandaş, rögardan koyun seslerinin geldiğini fark etti. Yaklaşıp, baktığı sırada 2 koyunun rögarda olduğunu gören vatandaş, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatlarla rögara girdi. Koyunlar itfaiye eri tarafından halatlara bağlanarak çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarılan 2 koyunun sahibi aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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