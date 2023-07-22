Rodos Adası'nda Orman Yangınında İtfaiye Ekibi Mahsur Kaldı

Rodos Adası'nda 5 gündür devam eden orman yangınlarında bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirildi. Yangının kontrolsüz bir şekilde yayıldığı ve itfaiye ekibinin yangında mahsur kaldığı belirtildi. Tahliye operasyonu için Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 teknenin hazır bekletildiği aktarıldı.