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Rodos Adası'nda konaklayamayan Türk turistler için çözüm çalışması

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Kurban Bayramı tatili için kapıda vize uygulamasındaki aksaklıklar nedeniyle Rodos Adası'nda konaklayamayan Türk turistlerin mağduriyetinin, ileri bir tarihte misafir edilerek giderilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kurban Bayramı tatili için kapıda vize uygulamasındaki aksaklıklar nedeniyle Rodos Adası'nda konaklayamayan Türk turistlerin mağduriyetinin, ileri bir tarihte misafir edilerek giderilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Rodos Otelciler Birliği Başkanı Yannis Papavasiliu, yerel basına yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Rodos Adası'nı tercih eden ancak kapıda vize uygulamasındaki gecikmeler nedeniyle Ada'ya ulaşamayan, ödemesini önceden yapmış Türk turistlere, rezervasyon yaptıkları otelde, tesisin doluluk durumuna bağlı olarak eylül ve ekim aylarında konaklama imkanı sağlanabileceğini kaydetti.

Papavasiliu, üzerinde düşünülen bir başka çözümün ise para iadesi olduğunu ifade ederek "Türkiye pazarı Rodos için çok önemli ve hepimizin arzusu Türk ziyaretçilerin adamıza mümkün olduğunca sorunsuz gelmesi. Devlet ve ilgili yetkililerin desteğiyle normalleşmenin yakın bir zamanda sağlanacağını umuyoruz. O zamana dek biz de Birlik olarak Ada'mızın ziyaretçilerini desteklemek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Öte yandan geçen yaz çıkan orman yangınlarının ardından, Yunan hükümeti, Rodos yerel yönetimiyle işbirliği içerisinde, Ada'daki yangın nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kalan turistlere bir hafta ücretsiz tatil imkanı sunulacağını açıklamıştı.

Ada'da Temmuzda 2023'te çıkan orman yangınlarında yaklaşık 135 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yangın nedeniyle 20 bin kişi Ada'dan tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Rodos Adası Misafir Tatil Ulaşım Turizm Güncel Haberler

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