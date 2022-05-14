Rockstar, Max Payne 3 için müjdeyi verdi! - Haberler

Rockstar'ın değerli serilerinden biri olan Max Payne, yakın zamanda bir remake müjdesi ile hayranlarını heyecanlandırmıştı. Dev oyun stüdyosu, bu ay Max Payne hayranlarına ikinci bir müjdeyi veriyor. Serinin son oyunu Max Payne 3'ü kapsayan gelişme, 2012'de çıkan oyunun içeriğine yapılacak bir eklemeyi kapsıyor. Oyunun 10. yaşına girmesini kutlayan bu müjde, yakın zamanda oyuna sahip olan herkesi ilgilendirecek.

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Max Payne 3 albümü, 10. yılında güncellenecek

Bazı oyunların soundtrack albümlerindeki müzikler, oyuncular için çok anlam ifade eder. Rockstar Games bu konuda iyi bir itibara sahip. Şirket bugüne kadar oyunlarının müzikleri için sanatçılarla yoğun mesai harcadı. Max Payne 3 de albümüyle de takdir gören oyunlardan biriydi. 15 Mayıs 2012'de piyasaya sürülen oyunun, onuncu yaşına girmesine özel olarak albüm güncellenecek.

Albümdeki parçalar HEALTH grubu tarafından bestelenmişti. Anniversary Edition ekiyle güncelleneceği açıklanan albümde hem parçalar remaster hale getirilecek, hem de yayınlanmayan bazı parçalar da albümde yer tutacak. Oyundaki sahnelerin sinematiğiyle iyi bir uyum yakalayan Max Payne 3 albümü, hayranlarına uzun zaman sonra kendini hatırlatmış olacak.

Max Payne 4'ü bekleyenler için bu haber büyük önem taşımayabilse de, en azından serinin unutulmadığını gösteriyor. Oyun dünyasının geneli GTA VI'yı beklerken siz Max Payne 4'ü bekliyorsanız şu ana kadar kalbiniz biraz kırılmış olabilir. Sızıntılar ve söylentiler, yakın gelecekte seriden bir remake ya da devam oyunu göreceğimizi ortaya koyuyor.

Sizin Max Payne serisinin devamından beklentileriniz neler?

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