Rockstar Games duyurdu: GTA Online'ı ücretsiz almak için son şans! - Haberler

Oyun dünyasının efsanelerinden birisi olmayı başaran GTA V, elde ettiği başarılarla Rockstar Games'in yüzünü güldürüyor. Yapım, sürükleyici hikayesinin yanı sıra Online tarafında da büyük ilgi görüyor. Son olarak Rockstar, Gta Online'ı ücretsiz almak isteyenler için yeni bir hatırlatma paylaşımı yaptı.

Gta Online yeniden ücretli oluyor

GTA V'nin çıkışının üzerinden neredeyse 10 sene geçti. Micheal, Trevor ve Franklin'li sürükleyici hikayesinin aksine asıl başarıyı Online tarafında elde etti diyebiliriz. Hatta şubat ayında paylaşılan son verilerle 9 yılda 160 milyondan fazla kopya sattığı duyuruldu.

SON ŞANS: PlayStation 5'e özel olarak GTA Online BEDAVA. Yeni sürüm yeni grafik modları, doku geliştirmeleri, HDR seçenekleri, ışın izleme, daha hızlı yükleme, GTA Online Profili taşıma ve daha pek çok yenilik getiriyor. Son gün 14 Haziran. — Rockstar Games (@RockstarGames) May 31, 2022

Tabii artık GTA VI için de geri sayım başladı. Bugüne dek çeşitli sızıntılarla bizleri heyecanlandırsa da somut bir gelişme henüz yaşanmadı. Hatta GTA V, mart ayında yeni nesil konsollar için yayınlandı. Bu nedenle bir süre daha yeni oyunla ilgili önemli bir haber almayı beklemiyoruz.

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Rokstar, GTA V'nin yeni nesil konsollar için çıkış yapmasının ardından Gta Online'ı sınırlı süreliğine PS5 için ücretsiz hale getirdi. Yaklaşık üç ay boyunca ücretsiz olan oyun, iki hafta içerisinde yeniden ücretli olacak. Şirket, bir süre önce bu konuyu hatırlatmak için Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı.

SON ŞANS: PlayStation 5'e özel olarak GTA Online BEDAVA. Yeni sürüm yeni grafik modları, doku geliştirmeleri, HDR seçenekleri, ışın izleme, daha hızlı yükleme, GTA Online Profili taşıma ve daha pek çok yenilik getiriyor. Son gün 14 Haziran.

GTA Online, 15 Mart-14 Haziran tarihleri arasında PS5 için ücretsiz. Oyuncular, bu süre zarfında PS5 Konsol Mağazası'ndan indirmeleri halinde yapımı ücret ödemeden sonsuza dek oynama imkanına sahip olacak. Ancak yine de PS Plus ücretlerinin ödenmesi gerektiğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? GTA Online ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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