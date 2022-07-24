Rockaway Plajı, bölgedeki köpekbalığı nedeniyle yüzme için geçici olarak kapatıldı - Haberler

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Rockaway Plajı, bölgedeki köpekbalığı nedeniyle yüzme için geçici olarak kapatıldı

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: New York sahilleri Rockaway Plajı Sahilde dinlenen vatandaşlar NEW YORK - Rockaway Plajı, bölgedeki köpekbalığı manzaraları nedeniyle yüzme için geçici olarak kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

New York sahilleri

Rockaway Plajı

Sahilde dinlenen vatandaşlar NEW YORK - Rockaway Plajı, bölgedeki köpekbalığı manzaraları nedeniyle yüzme için geçici olarak kapatıldı.

New York Şehri Parklar birimi, misafirlerin suya girmesine izin verilmediğini, plajın dinlenme bölümlerinde bulunmalarına izin verildiğini söyledi.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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