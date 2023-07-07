Roche Türkiye, depremde ebeveynlerini kaybeden çocukların eğitimine destek oluyor

Roche Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden çocukların eğitimlerine ara vermeden devam edebilmesi için Türk Eğitim Derneği (TED) ile iş birliği yapıyor. Roche Türkiye, TED tarafından başlatılan 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' burs fonuyla 200 öğrenciye sekiz yıl boyunca akademik, psikolojik, ayni ve sosyal destek ile maddi destek sağlayacak.

Roche Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden çocukların eğitimlerine ara vermeden devam edebilmesi için Türk Eğitim Derneği (TED) ile güçlerini birleştirdi.

Roche Türkiye açıklamasına göre, sunduğu yenilikçi çözümlerle sağlık ekosistemine değer katan şirket, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından toplum üzerindeki yükün hafifletilmesi için yürüttüğü yardım çalışmalarına devam ediyor.

Roche Türkiye bu kapsamda depremlerde ebeveynlerini çocukların eğitimlerinin aksamadan devam edebilmesi için TED ile iş birliği yaptı.

İş birliği kapsamında Roche Türkiye, TED tarafından başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonu ile hayata geçirilen "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" burs fonuyla 200 öğrenciye sekiz yıl boyunca akademik, psikolojik, ayni ve sosyal destek ile maddi destek sağlayacak.

Deprem bölgelerinde ebeveynlerini kaybetmiş okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul düzeyindeki çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, TED ve Roche Türkiye tarafından imzalanan protokolle uygulamaya konuldu.

Protokol imza töreni Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko ve Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Jordi Fernandez Capo'nun katılımı ile Roche Türkiye Maslak ofisinde gerçekleşti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Selçuk Pehlivanoğlu, "Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, 95 yıllık geçmişiyle ülkemizin yaşadığı tüm zorlu dönemlerde çocuklarımızın yanında olmuştur. Depremde ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarımızın boşta kalan ellerini tutmak da borcumuz.

Onlar için 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' kampanyamızı başlattık. Bizler işi gençlik ve onların nitelikli eğitimi olan bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitim yaşamları boyunca evlatlarımızın yanında olmayı bir sorumluluk ve görev biliyor, çok değerli katkıları nedeniyle Roche Türkiye'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Natasa Klicko da Roche Türkiye olarak, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından tüm kaynakları seferber ederek hızlı bir şekilde bölgeye yönelik çalışmalar başlattıklarını dile getirdi.

Global vizyonları doğrultusunda önceliklerinin daima toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamları iyileştirmek olduğunu dile getiren Klicko, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için çalışmalarımızı sürdürürken depremzede çocukların eğitim hayatlarının da kesintiye uğramaması için eğitim desteği sağlamak üzere harekete geçiyoruz. Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' kampanyasında yer almaktan gurur duyuyoruz ve katkılarımızın çocuklarımız için daha iyi bir gelecek sağlamasını umuyoruz. Hep birlikte çalışarak depremden etkilenen illerde yeniden yapılanma ve iyileşme süreçlerine destek olabiliriz."

Jordi Fernandez Capo ise "Türk Eğitim Derneği ile bu yeni işbirliğimizden dolayı gurur duyuyoruz, çünkü depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklara umut vermek için eğitim ve öğretim hayatlarını desteklemenin ilk adım olduğuna inanıyoruz. Sağlık hizmetlerinin sürekliliğine odaklanmaya devam ederken, bu ortaklıkla bölgenin iyileşmesine katkı sağlamayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.