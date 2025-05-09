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Roche, Şanghay'da 283 Milyon Dolarlık Yeni Biyofarmasötik Tesis Kuracak

Roche, Şanghay'da 283 Milyon Dolarlık Yeni Biyofarmasötik Tesis Kuracak
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İsviçreli ilaç devi Roche, Şanghay'ın Pudong bölgesinde 2,04 milyar yuan yatırım yaparak yeni bir biyofarmasötik üretim tesisi kuracağını açıkladı. Tesis, göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan Vabysmo adlı ilacın üretiminde uzmanlaşacak.

SHANGHAİ, 9 Mayıs (Xinhua) -- İsviçreli ilaç devi Roche, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nde yeni bir biyofarmasötik üretim tesisi kurmak üzere 2,04 milyar yuan (yaklaşık 283 milyon ABD doları) tutarında yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin yatırım kararı, Çin pazarındaki yerelleşme stratejisini güçlendirme adımı olarak görülüyor.

Zhangjiang Yüksek Teknoloji Parkı'nda yaklaşık 35.300 metrekare alana kurulacak yeni biyolojik ürün üretim tesisi, Çin'de yenilikçi ilaçlara yönelik artan talep bağlamında göz hastalıklarının tedavisi için onaylanan bispesifik antikor olan Vabysmo'nun üretiminde uzmanlaşacak.

Tesisin 2029'de tamamlanması ve 2031'de resmen faaliyete geçmesi bekleniyor. Şirket, bu yatırımın tedarik zincirini ve yerel üretim kapasitesini geliştirerek Çin'deki tüm ilaç değer zincirlerini güçlendireceğini söyledi.

Roche Pharma Çin CEO'su Vivian Bian, "Çin'e bağlılığımız sadece bugün için değil, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda da değişmeden devam edecek. Bu yeni tesis, yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Tesis, tüm dünyadaki kilit öneme sahip pazarlardan biri olan Çin'de daha yenilikçi ilaçların üretiminin ilerletilmesi için bir atılım anlamına da geliyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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