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Roby Lakatos ve CRR Senfoni Orkestrası'ndan Yeni Yıl Konseri

Roby Lakatos ve CRR Senfoni Orkestrası'ndan Yeni Yıl Konseri
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Dünyaca ünlü keman virtüözü Roby Lakatos'un liderliğindeki Lakatos Ensemble ve CRR Senfoni Orkestrası, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yeni Yıl Konseri' ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde çeşitli klasik ve çağdaş eserler seslendirildi.

Dünyaca ünlü keman virtüözü Roby Lakatos önderliğindeki Lakatos Ensemble ile CRR Senfoni Orkestrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Lakatos Ensemble ile Türkmen şef Rustam Rahmedov yönetimindeki orkestra, "Yeni Yıl Konseri"nde, yaklaşık iki sanat sahnede kaldı.

Georges Bizet'nin "Carmen" operasından "Üvertür" ile başlayan konserin ilk bölümünde, Rus halk ezgilerinden "İki Gitar", Georges Boulanger'in "Avant de Mourir" ve Jerry Bock'ın "Damdaki Kemancı" eserleri icra edildi.

Grup, konserin ikinci yarısında ise Arturo Marquez'in "Danzon No: 2", Darius Blasband'in "TicTac", Roby Lakatos'un "Budapesti Symphonia", Astor Piazzolla'nın "Chiquilin de Bachin" ve Vladimir Cosma'nın "Grand Blond" eserlerini izleyenlerin beğenisine sundu.

Vittorio Monti'nin "Csardas" eseriyle son bulan konserde sanatçılar, Türk valslerinden "Pervane" ile bis yaptı.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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