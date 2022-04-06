Bilecik'te "robotik kodlama" eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları verildi - Haberler

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Bilecik'te "robotik kodlama" eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları verildi

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te 'robotik kodlama' eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen robotik kodlama kursunu tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen robotik kodlama kursunu tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi'ndeki eğitimlere ilkokullardan 75 öğrenci katıldı.

Sertifika töreninde öğrenciler, yaptıkları periskopları nasıl oluşturduklarını anlattı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların her alanda gelişmesi ve en iyi şekilde yetişmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Matematik Müzesi'nde çok iyi uygulamaları çocuklarla buluşturduklarını vurgulayan Subaşı, "Bir yandan binlerce öğrenci burada matematiği dokunarak öğrenirken diğer yandan birçok öğrenci de robotik kodlama eğitimleri almış oldu. Çocuklarımız için bu tür eğitimleri sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bilecik'te robotik kodlama eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Bilecik'te robotik kodlama eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Bilecik'te robotik kodlama eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları verildi

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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