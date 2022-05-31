Robot satışları rekor kırdı: İşsizlik krizi kapıda olabilir mi? - Haberler

Teknolojinin ilerlemesi ve robotların fabrikalarda kullanıma başlamasıyla birlikte, insanlar tarafından yapılan birçok meslek de kaybolacak. Association for Advancing Automation (A3) dergisinde yayınlanan makale, sadece ABD'deki robot teslimatlarının yüzde 40 arttığını gösterdi.

İşçi robotlar mesleğinizi ele geçirecek

2022'nin ilk üç ayında gerçekleşen robot satışları rekor seviyelere yükselmiş durumda. A3 dergisindeki araştırma, ABD'deki işsiz sayısının arttığı dönemde, robot satışlarının da yükseldiğine dikkat çekti. Araştırmaya göre Ocak'tan Mart'a kadar olan dönemde 1,6 milyar dolar değerinde robot satıldı. Bu robot teslimatlarının ise işyerlerinden fabrikalara kadar uzandığı ifade etti.

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ABD'yi baz alarak hazırlanan rapor işverenlerin, işçi bulmakta zorlanmasından sonra robotlara yöneldiğini ortaya koydu. Ancak robot satışlarındaki yüzde 40'lık artışın yaşandığı dönemde, ABD'deki işsizlik ise 11,5 milyon kişiye kadar çıkmasıyla meraklandırdı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından sunulan "İş Fırsatları ve İş Gücü Devir Hızı Anketi" ABD'de perakende, imalat, nakliye ve depolama sektörlerinde açık pozisyon olduğunu gösterdi. Robotların en çok hangi alanda kullanıldığı belli olmasa da,, bu sektörlere hitap ettiğini biliyoruz.

Ancak A3 Başkanı Jeff Burnstein, robotların insanların işlerini ellerinden aldığını kabul etmedi. Burnstein'a göre robotlar, "insanların istemediği tekrarlayan işlerdeki açıkları doldurmaya yardımcı oldu". Daha önce benzer bir açıklama, Tesla CEO'su Elon Musk tarafından Tesla Bot için kullanılmıştı.

"Artık robotları ve otomasyonu dağıtma seçeneğimiz yok, bu mutlak bir zorunluluktur. Uzun süredir inandığımız ve kullanıcıların da doğrulamaya devam ettiği üzere robotlar, şirketlerin rekabet etmesine yardımcı oluyor ve nihayetinde büyümelerini idare etmek için daha fazla iş yaratıyor."

2020 yılında robot ve otomasyon ile ilgili Dünya Ekonomik Forumu bir araştırma gerçekleştirdi. Rapora göre, 2025 yılına kadar muhtemel 85 milyon iş yok olacak, ancak 'yarının işi' olarak adlandırılan yeni meslekler bu açığı kapatacak.

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