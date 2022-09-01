Robot asker 'BARKAN'

Tsk'nın sahada eli, gözü ve kulağı olacak

SAMSUN - HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı "Barkan" bünyesinde bulundurduğu silah, haberleşme ve otonomi sistemleri ile arazide Türk Silahlı Kuvvetleri'nebüyük kolaylık sağlayacak.

TEKNOFEST KARADENİZ için Samsun'a gelen Türkiye'nin en büyük savunma sanayii firmaları yapmış oldukları teknolojik ürünleri sergiliyor. HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı olan robot asker 'BARKAN' ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. 2023 yılında Türk Silah Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanan BARKAN, bünyesinde birçok özellik barındırıyor.

40 milimetrelik bomba atabiliyor

Üzerinde bulunan 7,62 milimetrelik silah sistemi, bomba atma fonksiyonu, dik, yan tırmanış, hendek geçişi, sulardan geçiş, otonom devriye, engelden kaçınma, dinamik güzergah planlama, kablosuz haberleşme, kamera ve ses sistemi, takip sistemi, yük taşıma ve çekme kitleri gibi birçok fonksiyonu bulunan BARKAN, TSK'nın envanterine girmek için gün sayıyor.

"Seri üretime geçmesi için çalışmaları planlamaktayız"

BARKAN hakkında bilgi veren HAVELSAN SOPT AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, "BARKAN isimli insansız kara aracımız aslında HAVELSAN'ın yapmış olduğu daha büyük bir projenin önemli bir bileşenidir. Bu projenin ismi dijital birliktir. Biz bu dijital birlik projesi ile silahlı kuvvetlerimizin gelecekteki muharebe sahasının aslında temel alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Gelecekte insansız sistemlerin muharebe sahasındaki önemi çok büyük olacaktır. Günümüzde insansız hava araçlarıyla beraber bu önemi anlamış bulunuyoruz. Şimdi insansız kara araçları, devamında insansız deniz araçlarıyla birlikte bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz BARKAN yaklaşık 20 ay önce HAVELSAN'ın kendi öz kaynaklarıyla başlattığı bir AR-GE projesiyle ortaya çıkan bir prototip ürünüdür. Bu kapsamda Sanayi Savunma Başkanlığımızın da yönlendirmeleriyle gereksinimleri belirlendi. Bir prototip hali de çıkartıldı. Sınır bölgelerinde silahlı kuvvetlerimizin, kullanıcılarımızın temel ihtiyaçlarını toplamak üzere sınır bölgelerine gönderildi. Bu kapsamda ihtiyaçları gereksinimleri aldık. Şu anda bu iyileştirme isteklerini prototipin üzerine gerçekleştirip seri üretime geçmesi için çalışmaları planlamaktayız. BARKAN'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi keşif, gözetleme, istihbarat, atış destek gibi konularda silahlı kuvvetlerimize çok büyük destek sağlayabilmesidir. Kendisi tamamen otonom hareket edebilen insansız bir kara aracıdır. Kendi rotasını kendi belirleyebiliyor. Önüne bir engel çıktığında bu engeli aşmak için kendi rotasını güncelleyebiliyor. Engelden kaçınma, önündeki bir aracı takip etme, kişiyi takip etme gibi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte üzerinde 7.62 milimetre silah sistemi mevcuttur. Gece görüş, gündüz görüş kameralarıyla istenilen bölgede otonom görev yapma kabiliyetine sahiptir. Bu kapsamda biz silahlı kuvvetlerimize çok büyük desteğinin olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Silahlı kuvvetlere çok ciddi anlamda harekat sahasında destek olabileceğini ön görüyoruz"

Özelliklerinde bahseden Özçelik, "Yaklaşık 60 derece dikey tırmanış yapabiliyor. 40 derece yatay eğimde hareket edebiliyor. 500 kilogram bir ağırlığa sahiptir. Kendi ağırlığı kadar bir yükü çekebiliyor. Lideri takip etme özelliğine sahip yani önünde herhangi bir kişi veya bir araç varsa bunu otonom olarak takip edebiliyor. Bu kapsamda silahlı kuvvetlere çok ciddi anlamda harekat sahasında destek olabileceğini ön görüyoruz" diye konuştu.