HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, iki gün sürecek yarışmanın ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karatay'da eğitim çağındaki tüm gençlerin yeni gelişmelere ayak uydurmasını önemsediklerine dikkatleri çeken Başkan Kılca; "Robokaratay Projemiz sayesinde gençlerimizin yarınlarımızı kodlamasına öncülük ediyoruz" dedi.

Yenilikçi ve üretim odaklı bilimsel ile teknolojik gelişmelerden haberdar olan, bu alanlarda da kendisini daha iyi yetiştirmek isteyen gençlere katkı sunan Karatay Belediyesi'nin bu kapsamdaki bir projesi daha hayata geçti.

Karatay Belediyesi'nin Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliğiyle hayata geçen RoboKaratay Projesi kapsamındaki "Karatay Robot Yarışması" başladı.

Karatay'daki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma, Karatay Kılıçarslan İMKB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. Yarışma boyunca ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra danışmanlarından oluşan toplamda 45 okuldan 400'ün üzerinde öğrenci, tasarladıkları robotlarla 9 farklı kategoride kıyasıya yarışıyor. Öğrenciler "Robotlar Yarışıyor" programı ile hem eğlenecekler hem de geleceğin mesleği olan robotik uygulamalar konusunda deneyim kazanacaklar.

Yarışmaların ilk gününde düzenlenen törene Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Mehmet Ay, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Memur-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

ROBOKARATAY PROJESİ SAYESİNDE BİLİMLE DONANMIŞ BİR NESLE KATKI SUNUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; geleceğin popüler meslek alanlarından birisi olan Robotik Kodlamayı çok daha geniş bir tabana yaymak, öğrenilmesini eğlenceli bir hale getirmek için Karatay'da Robokaratay Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade ederek, özellikle gençler arasında robotik teknolojilere olan ilgiyi artırmak istediklerini belirtti.

Gençlere geleceğin teknolojilerini öğretmek için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca; "Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için Robokaratay projemizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, MEVKA'nın da katkılarıyla hayata geçirdik. Proje kapsamında ilçemizdeki 10 okulumuza robotik kodlama atölyesi kurduk. Şimdi de proje kapsamında Karatay Robot Yarışması'nı düzenliyoruz. Bu yarışları düzenlememizin asıl amacı, geleceğin teknolojilerine çocuklarımızı, gençlerimizi hazırlayabilmek. Çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğine ve nitelikli insan kaynağına gün be gün güç katacağını, kendilerini de bütünsel olarak geliştireceklerini çok iyi biliyoruz. TÜBİTAK işbirliğiyle; ilçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liselere TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurmuştuk. Yine kayıt yaptıran ilçemizdeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine "TÜBİTAK Bilim ve Teknik" ile "Bilim Çocuk" dergilerini ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla bilgi ve teknolojiyle donatılmış bir neslin yetişmesine katkı sunduğumuza inanıyorum. Bu gençlerimiz, gelecekte alanlarında adından söz ettirecek işler ortaya koyacaklardır. Yarışmaya katılan ve ister başarılı olsun veya olmasın tüm çocuklarımız, ülkemizin gücünün ana omurgasını oluşturacaklar. Karatay Belediyesi olarak bu sürece her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz" dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN SANAYİYE ÇIRAK DEĞİL USTA OLARAK GİTMESİNİ İSTİYORUZ

Öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını amaçladıklarını aktaran Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük; bilimde gençlerin katılımına çok önem verdiklerini ifade ederek, Karatay Robot Yarışmasının bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Robotik kodlamayla öğrencilerin üretim motivasyonuyla analitik düşünme yeteneklerinin güçlenmesine katkı sağlanacağını söyleyen Büyük şöyle konuştu; "Hasan Başkanımız eğitim için her zaman tüm imkânlarını seferber ediyor. Bu bir ekip çalışmasıdır. Karatay Belediye Başkanımız nezdinde tüm paydaşlara ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz başarılarıyla destan yazıyor. Amacımız öğrencilerimiz mezun olduğu zaman sanayiye giderken çırak olarak değil usta olarak gitmesi. Bu birliktelikle de hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Emek veren, çalışan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

ROBOKARATAY ÖNCÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZE KATKI SAĞLAYACAK

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı da teknolojiyi takip etmek ve yeniliklerden haberdar olup çağa ayak uydurmak adına Robokaratay Projesi'nin gerekliliğini vurguladı.

Robokaratay'ın geleceği inşa edecek gençlerin eğitimi için büyük önem taşıdığını dile getiren İhsan Bostancı şunları söyledi; "Kullanım alanları ve amaçları her geçen gün genişleyen robotik uygulamalarının geleceğin dünyasını şekillendireceği aşikâr. Proje kapsamında Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ajansımız desteğiyle Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen Robokaratay Merkezi'nde; grafik tasarım, web tasarımı, artırılmış gerçeklik, İHA uçuş eğitimi, yapay zekâ, 3D tasarım gibi alanlarda eğitim verebilecek atölyeler kuruldu. Bu atölyelerde yüzlerce öğrenciye uygulamalı eğitimler verildi. İki gün sürecek Karatay Robot Yarışması ile de robotik kodlamanın tabana yayılması, kodlama okuryazarlığı ve dijital teknolojiler konusunda farkındalığın arttırılması ve ödüllendirme yöntemiyle gençlerimizin bu alanda motivasyonunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kurum olarak son derece önem atfettiğimiz bu projenin hayata geçirilmesine büyük katkılar sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

ROBOTİK KODLAMA GELECEĞİN EN ÖNEMLİ MESLEĞİ OLACAK

Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı ise dünyada robotik ve kodlamanın, geleceğin en önemli teknolojisi olarak gösterildiğine dikkat çekerek; MÜSİAD olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını aktardı.

Robokaratay'ın kalifiye personel ihtiyacına cevap verecek bir proje olduğunu dile getiren Mehmet Hilmi Kağnıcı; "Geleceğin Türkiye'sinin inşasında özellikle meslek liselerinin öneminin farkında olarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle, MÜSİAD Konya olarak Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne katkı sağlama kararı aldık. Proje kapsamında öğrencilerimize iş başı eğitimleri vermeye ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocalarımızla istişare ederek özellikle sanayimizin ihtiyacı olan kalifiye personelin yetişmesi için destek oluyoruz. Bu kapsamda Karatay Belediyemizin hayata geçirdiği bu proje önem arz ediyor. Çünkü sanayimiz her geçen gün hızlı bir şekilde gelişerek dijitalleşiyor. Bu proje de öğrencilerimizin mesleki hayatlarına hazırlık yapmaları çok önemli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

KARATAY BELEDİYESİ DENİZHAN KAVUŞ'UN ADINI KÜTÜHANEDE YAŞATACAK

Robokaratay Projesi kapsamında yapılan Karatay Robot Yarışması'nın yapıldığı Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Karatay Belediyesi'nin katkılarıyla bir de kütüphane kazandırıldı.

Kütüphaneye 2015'te hayatını kaybeden Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından Denizhan Kavuş'un adı verildi. Kütüphanenin açılışı öncesinde konuşan Denizhan Kavuş'un annesi Filiz Kavuş, oğlunun adının mezun olduğu okulunda yaşayacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Filiz Kavuş; kütüphanenin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Protokol üyeleri, "Denizhan Kavuş Z Kütüphanesi"'nin açılışını da gerçekleştirdi ve kütüphaneyi birlikte inceledi.

Kütüphane açılışının ardından protokol üyeleri, 412 ortaokul ve lise öğrencisinin yanı sıra 103 danışma öğretmenin katıldığı yarışmada ter döktü.

Yarışmada ter döken öğrenciler ve öğretmenleri, Robokaratay Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, Robokaratay Projesi'ni hayata geçiren ve yarışmayı düzenleyen Karatay Belediyesi ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler.

İki gün sürecek yarışmalar; Sünger Bob Robot Yarışması, Serbest Sumo Güreşi, Sctrach ile Oyun Tasarım Yarışması, Tozkoporan Çizgi İzleyen Robot Yarışması, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Yarışması, Yumurta Toplayan Robot Yarışması, İHA(Drone) Robot Yarışması ile Serbest Kategorilerinde yapılacak. Yarışmaya katılan tüm okullara 1500 TL değerinde set hediye edilirken; yarışmada her kategoride danışman ve öğrencilere ayrı ayrı olarak; 1'incilik ödülü 750'şer TL, 2'ncilik ödülü 500 TL, 3'üncülük ödülü 250 TL, Mansiyon Ödülü olarak ise 750 TL verilecek.

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